تضرر مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب إثر صاروخ إيراني.. هل يغير الهجوم موقف واشنطن؟

المكتب الفرعي للسفارة الأمريكية في تل أبيب، إسرائيل، خلال احتجاج يوم الأربعاء، 8 يناير 2025.
المكتب الفرعي للسفارة الأمريكية في تل أبيب، إسرائيل، خلال احتجاج يوم الأربعاء، 8 يناير 2025. حقوق النشر  Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أفادت وسائل إعلام عبرية بتضرر مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع فجر اليوم الاثنين، دون تسجيل أي إصابات بين الموظفين. ولم يصدر بعد أي موقف من هذه التطورات.

وأعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إغلاق السفارة والقنصلية في كل من القدس وتل أبيب اليوم كإجراء احترازي.

وكانت السفارة قد أصدرت أمس بيانًا أوضحت فيه أن الظروف الحالية لا تسمح بإجلاء الرعايا أو تقديم مساعدة فورية لهم في مغادرة البلاد، وذلك بعد أن حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني سكان ما وصفها بـ"المناطق المحتلة" ودعاهم إلى الرحيل.

هاكابي يعلن تمديد إغلاق السفارة والقنصلية الأمريكية في إسرائيل

كما أكدت السفارة استمرار إغلاق مطار بن غوريون، لكنها أشارت إلى أن المعابر البرية إلى الأردن لا تزال مفتوحة وتعمل وفق الجدول المحدد.

,حتى الآن، لم تصدر واشنطن أي تصريحات رسمية توضح موقفها بشأن الأضرار التي لحقت بمصالحها أو مدى اعتبارها تعديًا مباشرًا عليها.

غير أن هيئة البث الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة لن تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية إلا إذا استهدفت إيران أهدافًا أمريكية في الشرق الأوسط.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، عقب اعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل ضمن ما عُرف بـ"صفقة القرن".

وكان قد جاء في بيان ترامب آنذاك "في عام 1995، تبنى الكونغرس قانونًا يحث الحكومة الفيدرالية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بهذه المدينة، ذات الأهمية الكبيرة، كعاصمة لإسرائيل".

وقد تم نقل السفارة فعليًا في 18 مايو 2018، وهو تاريخ تزامن مع احتفالات إسرائيل بذكرى تأسيسها.

