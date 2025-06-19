هل ضلّت ناقلات النفط طريقها؟ إشارات مشوشة ترسم خرائط وهمية فوق روسيا وإيران

وبحلول الساعة 4:15 مساءً، أظهرت إشارات النظام الآلي لتحديد الهوية (AIS) أن السفينة باتت قريبة من بلدة بيدخون جنوب إيران، قبل أن تتنقّل إشاراتها بشكل غير منطقي بين جهات عدة في الخليج، وفقًا لما نقلته رويترز استنادًا إلى بيانات تتبع من شركات تحليل ملاحي.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ويندورد (Windward) لتحليلات الشحن، فإن أكثر من ألف سفينة تأثرت منذ اندلاع التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل. وأبرز التقرير حادثة اصطدام وقعت جنوب مضيق هرمز بين ناقلتين اشتعلت فيهما النيران، إحداهما فرونت إيغل (Front Eagle) الشقيقة لسفينة فرونت تاين، والتي ظهرت بدورها وكأنها على اليابسة داخل إيران يوم 15 يونيو/ حزيران، بحسب بيانات منصة كيبلر المتخصصة.

وقال آمي دانيال، المدير التنفيذي لويندورد: "عادة لا نشهد تشويشًا في مضيق هرمز، أما الآن فالوضع مختلف تمامًا". وأضاف جيم سكورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لقادة السفن: "معظم السفن اليوم تعتمد على الأنظمة الرقمية... وإذا تعطّل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فإن القبطان يعتمد فقط على مهاراته الأساسية في الملاحة".

كانت ناقلة النفط فرونت تاين تبحر عبر الخليج بين إيران والإمارات يوم الأحد، عندما أظهرت بيانات تتبع السفن بشكل مفاجئ أن الناقلة موجودة في روسيا.

وفي هذا الإطار، يرى الخبراء أن ما يحدث هو جزء من صراع جيوسياسي رقمي، إذ يُطلق على التلاعب الخارجي بالإشارات اسم "تشويش"، بينما يُطلق على التلاعب المتعمد من قبل السفينة نفسها اسم "تزوير" ، ويُستخدم عادةً لإخفاء الوجهات أو أنواع البضائع، بحسب ما أوضحه المحلل ديميتريس أمباتزيديس من منصة كيبلر.

وقد لوحظت مثل هذه الظواهر في البحر الأسود خلال الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية، وفي مضيق تايوان، وقبالة سواحل سوريا وإسرائيل. ووصل الأمر إلى ظهور ناقلات على اليابسة في ميناء بورتسودان الشهر الماضي، رغم أنها كانت تبحر في البحر، وفقًا لتحليلات بيانات الملاحة.

وفي مارس / آذار الماضي، أصدرت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بيانًا مشتركًا مع وكالات أممية أخرى، أعربت فيه عن قلقها من تزايد التدخلات في أنظمة الملاحة حول العالم.

وفي واقعة لافتة، أظهرت بيانات شركة ليود ليست إنتلجنس (Lloyd’s List Intelligence) أن الناقلة شي وانغ مو، الخاضعة لعقوبات أميركية، قامت بتزوير موقعها الرقمي لتظهر وكأنها ترسو عند معبد هندوسي في الهند، ما يكشف عن اتساع نطاق هذه الظاهرة المعقّدة.