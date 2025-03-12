فيديو. حريق ضخم وتسرب وقود إثر اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن قبالة سواحل بريطانيا

وأفادت التقارير أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 37 كانوا بأمان وتم التأكد من سلامتهم، باستثناء شخص واحد تم نقله إلى المستشفى للعلاج. وقد جرى التنسيق لإجراء عملية إنقاذ واسعة النطاق، شملت قوارب النجاة وطائرات حرس السواحل والسفن التجارية، استجابة للحادث الذي وقع على بعد 155 ميلاً شمال لندن.

من جهتها، قالت وكالة البحرية وحرس السواحل البريطانية إنها تلقت الإنذار في الساعة 9:48 صباحًا بتوقيت غرينيتش، وطلبت من السفن المتواجدة في المنطقة التي تمتلك معدات إطفاء حرائق المساعدة في التعامل مع الحريق.

في الوقت نفسه، أكدت منظمة "غرينبيس" أن تقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث في المنطقة المزدحمة بصيد الأسماك ومستعمرات الطيور البحرية سيستغرق بعض الوقت.