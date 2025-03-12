Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
حريق ضخم وتسرب وقود إثر اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن قبالة سواحل بريطانيا
No Comment

فيديو. حريق ضخم وتسرب وقود إثر اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن قبالة سواحل بريطانيا

آخر تحديث:

في حادث مروع وقع يوم الاثنين في بحر الشمال، اصطدمت سفينة شحن بناقلة وقود كانت تحمل وقود الطائرات للجيش الأمريكي قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا، مما أسفر عن اندلاع حريق في كلا السفينتين وتسبب في تسرب الوقود إلى البحر.

وأفادت التقارير أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 37 كانوا بأمان وتم التأكد من سلامتهم، باستثناء شخص واحد تم نقله إلى المستشفى للعلاج. وقد جرى التنسيق لإجراء عملية إنقاذ واسعة النطاق، شملت قوارب النجاة وطائرات حرس السواحل والسفن التجارية، استجابة للحادث الذي وقع على بعد 155 ميلاً شمال لندن.

من جهتها، قالت وكالة البحرية وحرس السواحل البريطانية إنها تلقت الإنذار في الساعة 9:48 صباحًا بتوقيت غرينيتش، وطلبت من السفن المتواجدة في المنطقة التي تمتلك معدات إطفاء حرائق المساعدة في التعامل مع الحريق.

في الوقت نفسه، أكدت منظمة "غرينبيس" أن تقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث في المنطقة المزدحمة بصيد الأسماك ومستعمرات الطيور البحرية سيستغرق بعض الوقت.

