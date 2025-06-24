Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

قادمة من مخيم الهول.. الداخلية تكشف عن خلية "داعش" المتورطة في تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق

سوري داخل كنيسة مار الياس حيث فجر انتحاري نفسه في الدويلة في ضواحي دمشق ، سوريا ، 22 يونيو / حزيران 2025.
سوري داخل كنيسة مار الياس حيث فجر انتحاري نفسه في الدويلة في ضواحي دمشق ، سوريا ، 22 يونيو / حزيران 2025. حقوق النشر  Omar Sanadiki/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Omar Sanadiki/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

كشفت الداخلية السورية عن خلية تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق، بزعامة الإرهابي محمد عبد الإله الجميلي المعروف بـ"أبو عماد"، والمعتقلين قدموا من مخيم الهول عبر البادية، وبإشرافه تم التسلل إلى دمشق وزعزعة الأمن.

اعلان

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الخلية التي نفذت التفجير الغادر الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، تتبع لتنظيم "داعش"، مؤكداً أن لا علاقة لها بأي جهة دعوية أو تنظيم حقيقي، واصفاً التنظيمات التي يُحاول التنظيم استخدامها للتغطية على جرائمه بأنها وهمية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البابا، أوضح فيه أن وحدات الأمن السوري بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية نوعية في ريف دمشق، استنادًا إلى معلومات دقيقة تم الحصول عليها من أحد المعتقلين، أسفرت عن تحديد مواقع الخلية واستهدافها عبر سلسلة مداهمات أدت إلى القبض على جميع أعضائها ومصادرة الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزتهم.

وأشار إلى أن أفراد الخلية قَدِموا من مخيم الهول عبر البادية السورية، "وتسللوا إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد مستغلين حالة الفراغ الأمني التي شهدتها المرحلة الأولى". وقد أدلى أحد المتهمين بمعلومات دقيقة حول أماكن تواجد باقي عناصر الخلية وأوكارهم، مما ساعد في تسريع عمليات الضبط.

وأكد المتحدث أن زعيم الخلية هو مواطن سوري يدعى محمد عبد الإله الجميلي، ويُعرف باسم "أبو عماد الجميلي"، وهو من سكان منطقة الحجر الأسود بدمشق، وكان يتولى منصب "والي الصحراء" لدى تنظيم "داعش". وقد تم تصوير اعترافاته بعد الانتهاء من التحقيق معه.

Related

وبخصوص الانتحاريين، أوضح البابا أن أحدهما نفذ التفجير في الكنيسة، بينما تم اعتقال الثاني قبل تنفيذه عملية انتحارية في مقام السيدة زينب بريف دمشق، وأن كلاهما ليس من الجنسية السورية، وإنما قَدِمَا من مخيم الهول بمساعدة المدعو "أبو عماد الجميلي".

وأشار البابا إلى أن وزارة الداخلية تعمل على مسارات متعددة في مواجهة التنظيم، تشمل الجانب الأمني والجانب الاجتماعي والتوعوي، لمواجهة المحاولات المستمرة من "داعش" لإحداث خروقات أمنية وزعزعة الاستقرار في البلاد.

وأكد أن التنظيم لم يعد يتوانى عن استخدام أي وسيلة للتمويه على الرأي العام، بما في ذلك إنشاء تنظيمات وهمية مثل "أنصار السنة"، بهدف تضليل الجهات الأمنية وإخفاء حقيقة هوية المنفذين.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

مقتل 5 عناصر من قسد بهجوم مسلح نفذته خلايا تنظيم "داعش" في ريف دير الزور الشرقي

توتر في ريف حماة بعد اختطاف عنصر أمن.. قتيل وجرحى ومخاوف من تكرار مجازر الساحل

سوريا: حمص تنفي فصل الجنسين في المدارس.. وتغيرات بالمناهج تُفاقم التخوفات مع بداية العام الدراسي