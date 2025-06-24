Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

رئيسة البرلمان الأوروبي عالقة في الشرق الأوسط بعد إغلاق الإمارات مجالها الجوي

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا خلال جلسة عامة في مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل، الأربعاء 21 مايو 2025.
رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا خلال جلسة عامة في مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل، الأربعاء 21 مايو 2025. حقوق النشر  Geert Vanden Wijngaert/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

بعد إعلان الإمارات إغلاق مجالها الجوي، قد تُجبر رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على تمديد إقامتها في الشرق الأوسط والانتظار ريثما يصبح السفر آمنًا.

وكانت ميتسولا قد سافرت إلى أبوظبي لعقد اجتماعات مع نواب من مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات، لكن عودتها تعثرت بعد إغلاق الأجواء فوق الإمارات وقطر ودول أخرى في المنطقة، عقب تقارير تحدثت عن احتمال ضرب إيران للقواعد الأمريكية ردًا على استهداف منشآتها النووية.

اعلان
اعلان

ونقل موقع "بوليتيكو" يوم الإثنين عن مكتبها قوله: "من المقرر أن تعود رئيسة البرلمان، التي سافرت إلى المنطقة قبيل شن الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، إلى بروكسل غدا، ونحن نتابع الوضع عن كثب وباتصال مستمر مع السلطات الوطنية".

وكانت إيران قد أطلقت مساء الإثنين، صواريخ استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، وسط حالة استنفار واسعة في الإمارات والكويت والبحرين والعراق تحسبًا لتوسّع دائرة الهجوم.

وخلال لقاء مجلس التعاون الخليجي، أشارت ميتسولا إلى أنه: "في ظل المشهد الأمني المتغير اليوم، نواجه تحديات مشتركة تستدعي تعاونًا أعمق".

ميتسولا تنشر عبر إكس: محادثات ممتازة مع صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

ونشرت لاحقًا عبر حسابها على إكس صورة تجمعها بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وقالت إنها حظيت بحوار ممتاز معه.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة البرلمان بالملياردير ورجل الأعمال بيل غيتس بعد ظهر الثلاثاء في بروكسل، إذا تمكنت من العودة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

