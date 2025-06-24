رئيسة البرلمان الأوروبي عالقة في الشرق الأوسط بعد إغلاق الإمارات مجالها الجوي

وكانت ميتسولا قد سافرت إلى أبوظبي لعقد اجتماعات مع نواب من مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات، لكن عودتها تعثرت بعد إغلاق الأجواء فوق الإمارات وقطر ودول أخرى في المنطقة، عقب تقارير تحدثت عن احتمال ضرب إيران للقواعد الأمريكية ردًا على استهداف منشآتها النووية.

ونقل موقع "بوليتيكو" يوم الإثنين عن مكتبها قوله: "من المقرر أن تعود رئيسة البرلمان، التي سافرت إلى المنطقة قبيل شن الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، إلى بروكسل غدا، ونحن نتابع الوضع عن كثب وباتصال مستمر مع السلطات الوطنية".

وكانت إيران قد أطلقت مساء الإثنين، صواريخ استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، وسط حالة استنفار واسعة في الإمارات والكويت والبحرين والعراق تحسبًا لتوسّع دائرة الهجوم.

وخلال لقاء مجلس التعاون الخليجي، أشارت ميتسولا إلى أنه: "في ظل المشهد الأمني المتغير اليوم، نواجه تحديات مشتركة تستدعي تعاونًا أعمق".

ونشرت لاحقًا عبر حسابها على إكس صورة تجمعها بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وقالت إنها حظيت بحوار ممتاز معه.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة البرلمان بالملياردير ورجل الأعمال بيل غيتس بعد ظهر الثلاثاء في بروكسل، إذا تمكنت من العودة.