Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

منعه من شن ضربات على إيران.. ماذا حصل في الاتصال بين ترامب ونتنياهو؟

الرئيس دونالد ترامب يتحدث مع الصحفيين قبل الصعود إلى مارين وان في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ، الثلاثاء 24 يونيو 2025
الرئيس دونالد ترامب يتحدث مع الصحفيين قبل الصعود إلى مارين وان في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ، الثلاثاء 24 يونيو 2025 حقوق النشر  Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

تحت ضغط من الرئيس ترامب، قلصت إسرائيل ردها العسكري على إيران بعد خرق وقف إطلاق النار، وألغت ضربات كانت مقررة، وذلك لإبقاء التهدئة الهشة قائمة.

اعلان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا ينبغي لإسرائيل أن ترد عسكريًا على إطلاق صاروخ إيراني واحد في الساعات الأولى من سريان اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ترامب مع نتنياهو قبل وقت قصير من مغادرته إلى قمة الناتو في أوروبا. وأكد ترامب أن الرد العسكري الإسرائيلي الكامل قد يؤدي إلى انهيار الاتفاقية والانزلاق إلى تصعيد خطير.

وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض على متن "مارين وان": "عندما أقول إن هناك 12 ساعة من وقف إطلاق النار، فلا يمكن لأحد أن يخرق ذلك في الساعة الأولى ويطلق كل ما لديه من أسلحة."

وأضاف: "أنا غير راضٍ عن تحرك إسرائيل هذا الصباح بسبب صاروخ واحد أُطلق من إيران، ربما عن طريق الخطأ."

ثم نشر ترامب عبر حسابه على "تروث سوشال": "إسرائيل، لا تطلقوا تلك القنابل. إذا فعلتم فهذا انتهاك كبير جدًا. أرجعوا طياريكم إلى الوطن الآن!"

Related

إسرائيل تقليص الضربة تحت الضغط الأمريكي

وذكر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استجاب لضغوط ترامب، وقرر تقليص الضربة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران بشكل كبير.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن نتنياهو أوضح لترامب أن من الضروري الرد رمزياً على الخرق الإيراني، لكنه وافق على إلغاء الهجوم على معظم الأهداف المخطط لها.

وأشار المسؤول إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت في الجو حينها، وأن القرار النهائي كان تدمير نظام رادار واحد فقط خارج طهران.

مكتب نتنياهو: ترامب أشاد بإسرائيل ووقف النار

بعد الاتصال، نشر مكتب نتنياهو بيانًا أكد فيه أن ترامب أعرب عن "امتنانه الكبير لإسرائيل التي حققت جميع أهدافها في الحرب"، وأضاف أنه "واثق من استقرار وقف إطلاق النار."

من جانبه، قال مصدر في البيت الأبيض إن ترامب تحدث مع نتنياهو بطريقة "حازمة ومباشرة"، وأوضح له أهمية الحفاظ على الاتفاقية وعدم التصعيد مع إيران.

وبعد الاتصال مباشرة، نشر ترامب تدوينة جديدة على "تروث سوشال" أعلن فيها أنه نجح في إقناع إسرائيل بإلغاء مهمتها العسكرية.

وقال: "إسرائيل لن تهاجم إيران. ستغير جميع الطائرات اتجاهها وتتجه إلى الوطن، مع تنفيذ تحية ودية من الطائرات لإيران. لن يُصاب أحد، ووقف إطلاق النار ساري المفعول! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الشأن!"

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

الحرب على إيران تعيد الليكود إلى الصدارة.. نتنياهو: العالم شاهد طهران تهتز على وقع تفجيراتنا

بزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النووي وسنحمي حقوقنا المشروعة

رئيسة البرلمان الأوروبي عالقة في الشرق الأوسط بعد إغلاق الإمارات مجالها الجوي