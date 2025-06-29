"ما قمنا به في إيران كان رائعًا".. ترامب: إذا نجحت سوريا في التحلي بالسلام فسأرفع العقوبات عنها

اعلان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت المواقع النووية الإيرانية خلال حرب استمرت 12 يومًا وصفها بـ"المكثفة"، مشيرًا إلى أن كل صاروخ أطلق خلال العمليات "أصاب هدفه بدقة".

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، شدد ترامب على أنه لو كان في السلطة لما سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، موضحًا أن طهران كانت على بُعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي. وأضاف: "ما قمنا به في إيران كان رائعًا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل نجحت بدورها في إلحاق أضرار كبيرة بالمنشآت النووية الإيرانية.

وانتقد ترامب تسريب معلومات استخبارية تتعلق بالضربات التي نُفذت ضد إيران، مؤكدًا ضرورة ملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا.

وفي الشأن الإقليمي، تطرّق الرئيس الأمريكي السابق إلى سوريا، موضحًا أنه رفع العقوبات عنها، لكنه ربط رفعها الكامل بتحقيق السلام. وقال: "لا أعرف إن كانت سوريا ستوقّع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لكن إذا نجحت في التحلي بالسلام فسأرفع العقوبات عنها، وهذا سيُحدث فرقًا".

وفي ما يخص العلاقات التجارية، قال ترامب إن الصين ستدفع كثيرًا من الرسوم الجمركية، وإن بلاده مضطرة للتحرك إزاء العجز التجاري. وأشار إلى أن هناك اتفاقًا جيدًا مع بكين، مرجحًا التوصل إلى اتفاقيات تجارية إضافية قبل أغسطس المقبل.

إلى ذلك، طلبت طهران من الأمم المتحدة الاعتراف بمسؤولية إسرائيل وواشنطن في الحرب، وفقا لرسالة وجّهها وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونُشرت الأحد.

وقال عراقجي في الرسالة "نطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة باعتبارهما البادئَين في العمل العدواني والاعتراف بمسؤوليتهما اللاحقة، بما في ذلك دفع تعويضات وإصلاحات".

وليل 21 إلى 22 حزيران/يونيو، شنّت الولايات المتحدة ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية.

والجمعة، توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تعاود الولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت الاخيرة بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.

ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67 في المئة في اتفاق العام 2015.

ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.

وتتمسك إسرائيل بموقف غامض بشأن امتلاكها السلاح النووي، إلا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تملك 90 رأسا نوويا.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية على إيران خلال الحرب عن مقتل 627 شخصا على الأقل وإصابة حوالى 4900 آخرين بجروح، بحسب حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية.

وفي إسرائيل، قتل 28 شخصا في الضربات الإيرانية وفق أرقام رسمية.