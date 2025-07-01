فيديو - مسيرة أوكرانية تصيب مصنعًا روسيًا لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة في قلب إيجيفسك

وقال رئيس منطقة أودمورتيا، ألكسندر بريتشالوف، إن الهجوم وقع في إيجيفسك، شرق موسكو، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 35 آخرين، بالإضافة إلى اندلاع حريق أجبر العمال على إخلاء المصنع.

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من جهة أخرى، شنّت روسيا هجمات استهدفت منشآت إمداد الوقود التابعة للبحرية الأوكرانية، ومواقع إنتاج وتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة الهجومية، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط 144 طائرة مسيّرة أوكرانية.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش الأوكراني واصل تنفيذ عمليات دفاعية في اتجاه سلوبوجانسكي بشرق أوكرانيا، ونجح في صدّ عدة هجمات روسية على حدود مقاطعة سومي شمال شرق البلاد.

وتأتي هذه الضربات في وقت تتنافس فيه موسكو وكييف على تطوير تقنيات الهجمات بالطائرات المسيّرة، التي غيّرت بشكل جذري الأشكال التقليدية للحروب، حتى أصبحت المعركة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات محطة لاستخلاص العبر للعديد من الدول المراقبة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، يوم الإثنين، أنه سيتم تكثيف الجهود لإنتاج الطائرات المسيّرة، التي وضعتها القوات المسلحة على رأس أولوياتها، بما في ذلك المسيرات المتخصصة في الاعتراض وأخرى طويلة المدى.

وأضاف: "هذا أمر في غاية الأهمية. روسيا تستثمر في قدراتها غير المأهولة، وتخطط لزيادة عدد الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجمات ضد دولتنا. نحن نستعد بإجراءات مضادة."