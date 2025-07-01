نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب والرئيس يكشف: سنبحث ملفي غزة وإيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، المقرر يوم الاثنين المقبل، سيُخصص لبحث تطورات ملفي غزة وإيران.

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وجاء تصريح ترامب خلال حديثه للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجّهًا إلى مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة إيفرجليدز بولاية فلوريدا.

من جانبه، أكد نتنياهو في جلسة حكومية عقدها صباح الثلاثاء، أنه سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين الأميركيين، على رأسهم الرئيس دونالد ترامب. وأشار إلى أن جدول زيارته يتضمن لقاءات مع نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والمبعوث الرئاسي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بالإضافة إلى أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب.

ووفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، من المتوقع أن يغادر نتنياهو تل أبيب مساء السبت، على أن يُعقد اللقاء مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وصرّح نتنياهو بأن هذه الزيارة تأتي في أعقاب ما وصفه بـ"النصر الكبير" الذي حققته إسرائيل في الحرب الأخيرة ضد إيران، مؤكدًا أن "استثمار النصر لا يقل أهمية عن تحقيقه".

يُذكر أن إسرائيل، وبدعم أميركي، شنّت في 13 يونيو/حزيران الماضي هجومًا عسكريًا واسعًا على إيران استمر 12 يومًا، استهدف منشآت نووية وعسكرية ومدنية، وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع أمنية إسرائيلية حساسة. وفي تطور لافت، شنت الولايات المتحدة في 22 يونيو ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، أعلنت على إثرها أنها "أنهت" البرنامج النووي الإيراني، ما دفع طهران للرد عبر قصف قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر.

وفي 24 يونيو، أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد.