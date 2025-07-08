مليون أفغاني مهددون بالترحيل من إيران والصليب الأحمر يحذر من أزمة إنسانية وشيكة

اعلان

وبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعيد أكثر من 1.2 مليون شخص من إيران إلى أفغانستان منذ بداية العام الجاري، مع تسجيل ارتفاع في أعداد العائدين خلال الأسابيع الماضية، إثر تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي.

وأشار بابار بالوش، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص يعبرون يوميًا من إيران إلى أفغانستان، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 ألف شخص دخلوا في الرابع من تموز/ يوليو فقط.

ولفت إلى مخاوف متزايدة من تفكك العائلات بسبب هذا النزوح القسري، مضيفًا: "ستظل الندوب النفسية تلازم الأفغان الذين أُجبروا على العودة بهذه الطريقة".

لاجئون أفغان عائدون من إيران يتجمعون قرب معبر إسلام قلعة في ولاية هرات، 20 حزيران/ يونيو 2025. Omid Haqjoo/ AP

أزمة إنسانية.. وتمويل دولي محدود

في هذا السياق، قال رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفغانستان سامي فاخوري، إنه شاهد في الأيام الأخيرة حافلات تقل أفغانًا عائدين إلى بلادهم عبر معبر إسلام قلعة الحدودي في ولاية هرات الحدودية.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في جنيف: "نتوقع عودة مليون شخص إضافي، وربما أكثر، من إيران إلى أفغانستان بحلول نهاية هذا العام"، معربًا عن قلقه حيال مستقبلهم، خصوصًا أن الكثير منهم غادروا البلاد منذ سنوات ويجدون أنفسهم اليوم بلا مأوى.

وأضاف: "الغالبية لم تُمنح خيار العودة، بل تمّ نقلهم بالحافلات مباشرة إلى الحدود".

وتواجه أفغانستان أصلًا أزمة إنسانية حادة، وتخشى منظمات الإغاثة من أن يؤدي ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران، إلى جانب مئات الآلاف الذين يُجبرون على العودة من باكستان، إلى تدهور إضافي في الأوضاع الأمنية والاجتماعية داخل البلاد.

وفي ظل هذا الوضع المتدهور، أشار فاخوري إلى أن نداء الاتحاد الدولي لجمع 25 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 31.4 مليون دولار) لتوفير الدعم للعائدين عند الحدود وفي مخيمات العبور، لم يُموّل حتى الآن سوى بنسبة 10% فقط، محذرًا من تداعيات نقص التمويل على قدرة المنظمة في الاستمرار بتقديم المساعدة.