من يخاف الكلب يجد أسدا أمامه في باكستان والنتيجة: إصابة 3 أشخاص واعتقال مالك الحيوان

أسد إفريقي في باكستان
أسد إفريقي في باكستان حقوق النشر  Asim Tanveer/AP
حقوق النشر Asim Tanveer/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
يبدو أن اقتناء حيوانات غير أليفة يعتبر شكلا من أشكال المكانة الاجتماعية لدى بعض الأثرياء في باكستان وذلك رغم القيود القانونية والتكاليف الباهضة المترتبة عن امتلاك هذه الحيوانات.

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على أشخاص ربّوْا أسدا في مزرعتهم قبل أن يلوذ بالفرار ويصيب سيدة وطفليْها شرق مدينة لاهور بحسب بيان رسمي.

ولم تجد الشرطة بدّا من التحرك واعتقال أصحاب الأسد بعد انتشار شريط فيديو يظهر الحيوان وهو يقفز فوق أحد الجدران وينقض على ضحاياه في منطقة سكنية.

وعن تفاصيل الحادثة التي وقعت ليلة الأربعاء الماضي، قال ضابط الشرطة فيصل كمران إن السيدة وطفليها البالغيْن من العمر 5 و7 سنوات أصيبوا بجراح في الوجه والذراعيْن بعد أن هرب الحيوان من القفص الذي كان يوجد به.

اللافت أن الأسد عاد إلى المزرعة التي كان يعيش بها قبل أن تحتجزه السلطات وتنقله إلى إحدى حدائق الحيوان بحسب الشرطة.

عمار رفيق، ابن شقيق مالك الأسد قال: "نحن اتبعنا كل التعليمات الخاصة باقتناء حيوان بري وكما ترون لا يوجد أي ثغرة أو فتحة يمكنه أن يستخدمها للخروج. لقد بنينا حظيرة محصّنة خصيصا من أجله، لكن في اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، قام أحد العمال بتنظيف المكان ونسي إغلاق باب الحظيرة. لذلك انتهز الأسد أول فرصة، فخرج وقفز فوق الجدار ووجد نفسه في الشارع. بعدها وقع الهجوم وأصيب الطفلان بكدمات خفيفة؟"

يبدو أن اقتناء حيوانات غير أليفة يعتبر شكلا من أشكال المكانة الاجتماعية لدى بعض الأثرياء في باكستان وذلك رغم القيود القانونية والتكاليف الباهظة المترتبة عن امتلاك هذه الحيوانات.

