لندن ترحب بإستراتيجية فرنسية "صارمة" لوقف قوارب المهاجرين

رجال الدرك الفرنسيون يسيرون على الشاطئ
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
شارك محادثة
رحّبت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، بالإستراتيجية الجديدة التي بدأت السلطات الفرنسية تنفيذها لمواجهة عمليات تهريب البشر، والمتمثلة في تمزيق قوارب المهاجرين قبل انطلاقها من السواحل الشمالية لفرنسا باتجاه بريطانيا، واصفةً هذه الخطوة بأنها "غير سارة لكنها ضرورية".

وجاءت تصريحات ألكسندر في وقت تستقبل فيه لندن لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة يتوقع أن تشهد الإعلان عن مزيد من التعاون الثنائي في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، خصوصًا ما يتعلق بعبور القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي.

 وأضافت الوزيرة في مقابلة مع "تايمز راديو": "رغم أن المشاهد التي ظهرت في وسائل الإعلام لم تكن سهلة، فإن قيام الشرطة الفرنسية بثقب القوارب لمنع الإبحار من شواطئهم يُعدّ خطوة نؤيدها بالكامل".

وقد أظهرت لقطات مصورة، يوم الجمعة الماضي، عناصر من الشرطة الفرنسية وهم يستخدمون السكاكين لتمزيق أحد القوارب قرب مدينة بولونيه، شمالي فرنسا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الواقعة تمثل سابقة أو جزءًا من سياسة منهجية جديدة.

 وتابعت ألكسندر: "نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات الفرنسية، وزيارة الرئيس ماكرون تمثل فرصة جديدة لتعزيز هذا التنسيق. نحن واضحون بأن هذه المشكلة معقدة ولن تُحل بين ليلة وضحاها، لكننا نحرز تقدمًا".

 وتأتي هذه التطورات وسط تقارير متضاربة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين لندن وباريس يقوم على مبدأ "واحد يدخل، واحد يخرج"، فيما يخص إعادة طالبي اللجوء، إلا أن ألكسندر رفضت الخوض في تفاصيل هذه المقترحات، معتبرة أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن اتفاقات نهائية.

 وأكدت الوزيرة أن الحكومة البريطانية "ترحب بأي إجراءات فعالة لوقف القوارب في المياه الضحلة قبل أن تنطلق، ونعمل على البناء على هذه الأساليب بالتعاون مع شركائنا الفرنسيين".

