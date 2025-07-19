ترامب يعيد التأكيد: المنشآت النووية الإيرانية "دُمرت بالكامل"

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد، في بيان نشره على منصّة "تروث سوشال" السبت، أن الضربات الجوية الأمريكية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية وأدّت إلى تدميرها "بالكامل أو سحقها"، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل هذه المنشآت قد تستغرق سنوات، وفي حال أقدمت إيران على ذلك، فإن الأفضل سيكون البدء من نقطة جديدة في مواقع مختلفة.

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وكان القصف الأمريكي قد استهدف في 22 يونيو/حزيران منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، إضافة إلى منشأتين نوويتين في كل من أصفهان ونطنز في وسط إيران.

وترافق ذلك مع حملة جوية إسرائيلية بدأت في 13 يونيو/حزيران واستمرت 12 يوماً، خلالها شنت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وأسفرت عن مقتل عدد من العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي.

من جهتها، نفت إيران الاتهامات الغربية والإسرائيلية بأنها تسعى لتطوير سلاح نووي، وأكدت أن برنامجها النووي يُركز على الاستخدامات المدنية.

في المقابل، أفاد تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، بأن تقييماً استخباراتياً عسكرياً يشير إلى أن ضرراً كبيراً طال منشأة واحدة فقط من الثلاث المستهدفة، بينما يمكن إصلاح المنشأتين الأخريين واستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم فيهما خلال الأشهر المقبلة.

كما كشف التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كانت قد وضعت خطة أوسع لضرب المنشآت الإيرانية على مراحل متعددة تمتد لأسابيع، لكن الرئيس ترامب رفض تنفيذها خشية ارتفاع عدد الضحايا والانجرار إلى تصعيد أوسع في المنطقة.