ألمانيا تحيي الذكرى الـ81 لمحاولة اغتيال هتلر والانقلاب الفاشل ضد الحكم النازي

أدولف هتلر ، زعيم الاشتراكيين الوطنيين ، يغادر مقر الحزب في ميونيخ بألمانيا
أدولف هتلر ، زعيم الاشتراكيين الوطنيين ، يغادر مقر الحزب في ميونيخ بألمانيا حقوق النشر  Uncredited/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Uncredited/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
أحيت برلين الذكرى الـ81 لمحاولة اغتيال أدولف هتلر، وسط حضور رسمي وشعبي أمام نصب برلين-بلوتزينزيه التذكاري، تخليدًا لجهود المقاومة الألمانية ضد النازية.

أحيا مسؤولون وأفراد من المجتمع المدني في ألمانيا، يوم الأحد، الذكرى الـ81 لمحاولة الاغتيال الفاشلة ضد الزعيم النازي أدولف هتلر، وذلك في مراسم أُقيمت أمام النصب التذكاري في برلين-بلوتزينزيه.

الحدث، الذي يُخلّد ذكرى محاولة العقيد كلاوس شينك غراف فون شتوفنبرغ ورفاقه إنهاء حكم النازية عام 1944، شهد حضوراً رسمياً ممثلاً بوزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيغ، ورئيس بلدية برلين كاي فيغنر، إلى جانب الممثل ماتياس برانت، نجل المستشار الأسبق ويلي برانت.

وفي 20 يوليو 1944، وضع شتوفنبرغ عبوة ناسفة في مقر "وولفزايل" (وكر الذئب) في بروسيا الشرقية، في محاولة لقتل هتلر. إلا أن الأخير نجا من التفجير بجروح طفيفة، ما مكن النظام النازي من كشف المؤامرة وقمعها بسرعة. كما فشلت في أعقاب ذلك محاولة انقلابية في برلين لنقل السلطة بعيداً عن الحزب النازي.

تُعد هذه المحاولة واحدة من أكثر مظاهر المقاومة الألمانية داخل ألمانيا النازية جسارة، وتجسد اليوم رمزاً للتضحية والمواجهة مع الدكتاتورية.

