Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مشروع استيطاني جديد.. خطة إسرائيلية لتحويل غزة إلى وجهة سياحية بعد تهجير سكانها

فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق التي تم تفريغها من قافلة مساعدات إنسانية وصلت إلى مدينة غزة من شمال قطاع غزة
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق التي تم تفريغها من قافلة مساعدات إنسانية وصلت إلى مدينة غزة من شمال قطاع غزة حقوق النشر  Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

عقد عدد من قادة اليمين المتطرف الإسرائيلي لقاءً علنياً يوم الثلاثاء في الكنيست، ناقشوا خلاله رؤية لتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، في وقت يشهد فيه القطاع الفلسطيني المدمّر إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه.

اللقاء، الذي نُظم تحت عنوان "الريفييرا في غزة: من رؤية إلى واقع"، جاء برعاية مجموعة من أكثر النواب تطرفاً في البرلمان الإسرائيلي، وشارك فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب الناشطة اليمينية المعروفة دانييلا فايس، أبرز دعاة إعادة الاستيطان اليهودي في غزة.

الخطة التي طُرحت خلال الاجتماع تستند إلى "مخطط رئيسي" أعدّته منظمة فايس، وتدعو إلى إعادة تأسيس وجود يهودي دائم في القطاع عبر بناء وحدات سكنية تستوعب نحو 1.2 مليون مستوطن، إضافة إلى إقامة مناطق صناعية وزراعية، ومجمعات سياحية على الشريط الساحلي.

Related

هذا الطرح أعاد إلى الأذهان مقترحاً سابقاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد طرحه في فبراير، داعياً إلى تحويل غزة إلى "ريفييرا" تخضع لإدارة أميركية، وذلك بعد "إخراج سكانها الفلسطينيين"، الأمر الذي أثار حينها موجة إدانات دولية وعربية واسعة، وذكّر الفلسطينيين بنكبة عام 1948 التي أدّت إلى تهجير مئات آلاف الفلسطينيين قسراً.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد انسحبت من قطاع غزة عام 2005، بعد تفكيك ثماني مستوطنات كانت قائمة فيه منذ دخوله عام 1967.

إلا أن دعوات العودة إلى الاستيطان تصاعدت خلال العقدين الأخيرين، ولا سيما بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي فجر حرباً مستمرة حتى اليوم، زادت من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في القطاع.

في المقابل، يرى منتقدو هذه الطروحات أنها محاولة مكشوفة لتكريس "مشروع تهجير قسري جديد بحق سكان غزة"، تحت غطاء اقتصادي وسياحي، في تجاهل تام للمعاناة اليومية للفلسطينيين الذين يواجهون الحصار والدمار والموت منذ أشهر.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

مهاجر مغربي ينجو من الموت بأعجوبة قبالة السواحل الإسبانية

تحقيقات إبستين تُفتح مجددًا.. غيسلين ماكسويل قد تدلي بشهادتها بتوجيه من ترامب

وسط تهديدات الرسوم الجمركية.. "أسترازينيكا" تعتزم استثمار 50 مليار دولار في أميركا