Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مهاجر مغربي ينجو من الموت بأعجوبة قبالة السواحل الإسبانية

صورة تعبيرية لخفر السواحل الإسباني ينقذ لاجئين
صورة تعبيرية لخفر السواحل الإسباني ينقذ لاجئين حقوق النشر  Felipe Dana/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Felipe Dana/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

في واقعة تعكس يأس المهاجرين ومحاولاتهم المحفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا، أنقذت عائلة إسبانية شابًا كان يحاول عبور البحر من المغرب إلى إسبانيا باستخدام طوق سباحة وزعانف فقط، بعدما رصدته في عرض البحر قبالة ساحل كوستا ديل سول جنوبي إسبانيا.

العائلة، التي كانت تبحر على متن يخت في طريقها إلى جزر البليار يوم 16 يوليو، لاحظت جسماً يتحرك قرب مؤخرة ناقلة نفط على بُعد 13 ميلاً بحريًا من بلدة بنالمادينا. وبحسب صحيفة Diario Sur المحلية، اعتقد أفراد العائلة في البداية أنه طائر، قبل أن يتبين لهم من خلال المنظار أنه إنسان يصارع الأمواج.

ووثّقت العائلة عملية الإنقاذ في فيديو نشرته "الجمعية الملكية الإسبانية لقباطنة اليخوت" (RAECY)، يظهر فيه الشاب المنهك وهو يسبح باتجاه القارب، قبل أن يُلقى له حبل للنجاة. وقدمت له العائلة الماء والملابس الدافئة وكوبًا من الحساء فور صعوده على متن اليخت. وقال أحد أفراد العائلة في الفيديو: "لقد أبلغنا عن وجود غريق وسنقوم بانتشاله. من المذهل أنه نجا حتى الآن، فكل القوارب الأخرى بعيدة جدًا عنه."

وبحسب الجمعية، كان الشاب يرتدي بدلة غوص بسيطة، ومجهزًا فقط بطوق مطاطي وزعانف سباحة.

Related

وأضافت أنه بالكاد كان قادرًا على الكلام من شدة الإرهاق. توجه اليخت إلى ميناء إستيبونا، لكن سفينة تابعة لخفر السواحل الإسباني اعترضتهم في عرض البحر ونقلت الشاب إلى ميناء مالقة، حيث تم تسليمه إلى الشرطة والصليب الأحمر لتقديم الرعاية الطبية وتقييم وضعه القانوني.

وتُعد هذه المحاولة واحدة من عشرات المحاولات المشابهة التي يقوم بها مهاجرون غير نظاميين للوصول إلى السواحل الأوروبية عبر وسائل بدائية. وعلّقت الصحفية ماريا مارتين، المختصة بملف الهجرة في El País، قائلة: "كثير من الشبان يحاولون دخول إسبانيا عبر وسائل شديدة الخطورة وبسيطة لا تتعدى عوامات أطفال أو أكمام سباحة تم شراؤها من المتاجر المغربية."

وأوضحت مارتين أن مثل هذه المحاولات تنتشر أكثر في المعابر الضيقة نحو سبتة ومليلية، لكنها أقل شيوعًا في المسارات الأطول مثل بحر البوران الفاصل بين المغرب والجنوب الإسباني.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

مشروع استيطاني جديد.. خطة إسرائيلية لتحويل غزة إلى وجهة سياحية بعد تهجير سكانها

شركة "ميتا" تنتهك سياساتها الإعلانية: كيف سمحت بجمع تبرعات لعتاد الجيش الإسرائيلي؟

توتر في بلدة إسبانية بعد مواجهات بين مهاجرين مغاربة ومجموعات من اليمين المتطرف