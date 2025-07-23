حماس تردّ على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. هل توافق إسرائيل؟

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة أن حماس قدّمت ردًّا نهائيًا للوسطاء، شمل ملاحظات تفصيلية حول آلية إدخال المساعدات، خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وضمانات ملزمة لوقف الحرب وعدم استئنافها مستقبلًا. ورغم موافقة الحركة من حيث المبدأ على المقترح، فإن الوسطاء، وتحديدًا من مصر وقطر، رأوا أن الردّ "لا يقرّب الاتفاق"، ورفضوا نقله إلى إسرائيل.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن اجتماعًا عقد في الدوحة مساء الثلاثاء وجمع ممثلي حماس مع الوفدين المصري والقطري، انتهى دون تحقيق أي تقدّم ملموس. وأوضح مصدر حضر الاجتماع أن الوسطاء أبلغوا وفد حماس أنهم كانوا يتوقعون "ردًا إيجابيًا يتضمن تحسينات طفيفة"، لكن الردّ الذي تم تسليمه تضمن نقاطًا اعتبروها "بعيدة عن التفاهم"، وعلى هذا الأساس تم رفضه.

من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الوسيطين القطري والمصري تسلّما رد حماس مساء أمس، لكنه لم يُنقل لإسرائيل بسبب "عدم الرضا عن فحواه". ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي ادعاءه أن حماس "ترفض خرائط الانسحاب" المقترحة، في خطوة اعتبرها مؤشراً على "غياب الجدية" لدى الحركة.

وأكد المصدر أن الردّ لم يُسلَّم رسميًا إلى الحكومة الإسرائيلية بعد، وأن الأخيرة "ما زالت بانتظار موقف رسمي من حماس".

فتور في موقف ديرمر وتصعيد من بن غفير

في السياق ذاته، أبدى وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، رون ديرمر، تفاؤلاً أقل بخصوص فرص التوصل إلى اتفاق، مقارنةً بما أبداه في وقت سابق. ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عنه قوله في محادثات مغلقة إن الأمور "لا تزال ديناميكية وقد تتغيّر خلال ساعات"، مشيرًا إلى أن إسرائيل وافقت على المبادئ التي عرضها الأميركيون والوسطاء، بما يحفظ "مصالحها الأمنية ومستوطنات غلاف غزة".

وأوضح ديرمر أنه كان يتوقع أن يكون قد توجّه إلى الدوحة في هذه المرحلة، لكن "بطء التقدم في المفاوضات" حال دون ذلك. وشدّد على متانة العلاقة بين إسرائيل والإدارة الأميركية الحالية، واصفًا إياها بـ"الأعمق على الإطلاق".

في المقابل، صعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من لهجته تجاه المفاوضات، مهاجمًا "مراوغة" حماس، ومطالبًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف المسار التفاوضي ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال بن غفير في بيان: "الاستمرار في الخضوع لحماس وضخ المساعدات لا يقود إلى النصر، بل يمنح الحركة مساحة للابتزاز والمراوغة"، داعيًا إلى "القضاء على حماس بلا صفقات أو مساعدات إنسانية"، بحسب تعبيره.

ضغوط أميركية قبل زيارة ويتكوف

في ظل هذا الجمود، تسعى الولايات المتحدة والوسطاء إلى تفعيل المسار التفاوضي قبيل زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل، في محاولة لإتمام الترتيبات النهائية للاتفاق، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على الملف.

أبرز مطالب حماس كما وردت في التقارير الإسرائيلية، كانت إدخال المساعدات الإنسانية عبر آلية تشرف عليها الأمم المتحدة دون إشراف من الصندوق الأميركي؛ وتقليص مساحة المنطقة العازلة التي تطالب بها إسرائيل؛ إضافة إلى الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي؛ هذا إلى جانب تقديم إسرائيل ضمانات واضحة ونهائية بعدم استئناف الحرب؛ وضمان عودة السكان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الردّ ركّز على قضايا المساعدات، وخرائط الانسحاب، والضمانات الخاصة بوقف دائم لإطلاق النار، كما تضمن ملاحظات تفصيلية على آلية إدخال المساعدات وتفادي أي بنود تسمح باستئناف القتال في المستقبل.