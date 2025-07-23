Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

النرويج تحيي الذكرى الـ14 لهجمات بريفيك الدموية

صورة من الأرشيف- رئيس الوزراء ينس ستولتنبرغ يحضر جنازة إحدى ضحايا الهجوم الإرهابي على أوتويا في 22 يوليو في النرويج، بتاريخ 5 أغسطس 2011.
صورة من الأرشيف- رئيس الوزراء ينس ستولتنبرغ يحضر جنازة إحدى ضحايا الهجوم الإرهابي على أوتويا في 22 يوليو في النرويج، بتاريخ 5 أغسطس 2011. حقوق النشر  Erlend Aas/ NTB POOL via AP
حقوق النشر Erlend Aas/ NTB POOL via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

في 22 يوليو من عام 2011، عند الساعة 15:25 بالتوقيت المحلي، انفجرت سيارة مفخخة أمام الحي الحكومي في وسط أوسلو.

أحيت عدة مدن نرويجية ذكرى مرور 14 عامًا على هجمات 22 يوليو، التي أودت بحياة 77 شخصًا، عبر فعاليات مختلفة شملت الغناء ووضع أكاليل الورود على قبور الضحايا، ومساندة عائلاتهم، بالإضافة إلى ندوات سياسية واجتماعية.

واستغلت المناسبة لشرح الحادثة للجيل الذي لم يعاصرها، وتبادل وجهات النظر في القضية التي تُعد الأكثر دموية في تاريخ النرويج.

كيف وقع الهجوم؟

في 22 يوليو من عام 2011، عند الساعة 15:25 بالتوقيت المحلي، انفجرت سيارة مفخخة أمام الحي الحكومي في وسط أوسلو، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العديد، فضلًا عن أضرار مادية جسيمة.

Related

عقب الهجوم بساعتين، تلقت الشرطة بلاغًا عن إطلاق نار في جزيرة أوتويا في بحيرة تيريفجوردن، حيث كانت رابطة شباب العمال (AUF) تنظم معسكرها الصيفي السنوي. في ذلك الهجوم، قُتل 69 شخصًا، وأصيب الكثير بجروح بالغة.

في الساعة 18:34، تم اعتقال المنفذ، أندريس بريفيك من قبل الشرطة، الذي كان متنكرًا بزي أحد أفرادها، واستسلم فورًا.

كما حُكم عليه بالسجن لمدة 21 عامًا، وهي أقصى عقوبة ممكنة في النرويج، ويمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى إذا لم يُعتبر صالحًا للاندماج في المجتمع.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

حماس تردّ على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. هل توافق إسرائيل؟

محكمة العدل الدولية تصدر أول "رأي استشاري" بشأن المناخ

خاص يورونيوز: عشية قمة بكين.. السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي يفتح باب "الشراكة الاقتصادية"