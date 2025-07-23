"أوقفوا الإبادة الجماعية"..محتجون يمنعون نزول سياح إسرائيليين من سفينة في اليونان

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات باللغة الإنجليزية كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة. وتمركز المحتجون على رصيف الميناء حيث كانت ترسو السفينة كراون إيريس التابعة لشركة مانو كروز الإسرائيلية.

سفينة كراون إيريس Nikos Panagiotopoulos/INTIME NEWS

وقالت الشركة المشغلة للسفينة في بيان صحفي إن "الإدارة قررت في ضوء الوضع الحالي في مدينة سيروس التوجه إلى وجهة سياحية أخرى"، مضيفة أن جميع الركاب البالغ عددهم نحو 1700 شخص، بالإضافة إلى الطاقم، "بخير ويقضون وقتهم على متن السفينة أثناء الإبحار".

المحتجون يرفعون العلم الفلسطيني Nikos Panagiotopoulos/INTIME NEWS

من جانبها، ذكرت خفر السواحل اليونانية أن السفينة غادرت الميناء حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، أي قبل الموعد المقرر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" Nikos Panagiotopoulos/INTIME NEWS

كما أكدت وزارة الخارجية اليونانية أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تواصل مع نظيره اليوناني يورغوس غيرابيتريتس لمناقشة الحادثة، دون أن تكشف عن فحوى الحديث.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد التوتر الدولي على خلفية استمرار الحرب في غزة، ووسط دعوات متزايدة لمقاطعة السياحة الإسرائيلية في بعض المناطق الأوروبية.