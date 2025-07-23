Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
"أوقفوا الإبادة الجماعية"..محتجون يمنعون نزول سياح إسرائيليين من سفينة في اليونان

تمركز المحتجون في اليونان على رصيف الميناء حيث كانت ترسو السفينة كراون إيريس
تمركز المحتجون في اليونان على رصيف الميناء حيث كانت ترسو السفينة كراون إيريس حقوق النشر  Nikos Panagiotopoulos/INTIME NEWS
حقوق النشر Nikos Panagiotopoulos/INTIME NEWS
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أفادت وسائل إعلام محلية في اليونان أن سفينة سياحية تحمل سياحًا إسرائيليين غادرت جزيرة سيروس يوم الثلاثاء دون إنزال ركابها، إثر تظاهرة شارك فيها نحو 150 محتجًا أمام الميناء، احتجاجًا على الحرب الجارية في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات باللغة الإنجليزية كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة. وتمركز المحتجون على رصيف الميناء حيث كانت ترسو السفينة كراون إيريس التابعة لشركة مانو كروز الإسرائيلية.

سفينة كراون إيريس
سفينة كراون إيريس Nikos Panagiotopoulos/INTIME NEWS

وقالت الشركة المشغلة للسفينة في بيان صحفي إن "الإدارة قررت في ضوء الوضع الحالي في مدينة سيروس التوجه إلى وجهة سياحية أخرى"، مضيفة أن جميع الركاب البالغ عددهم نحو 1700 شخص، بالإضافة إلى الطاقم، "بخير ويقضون وقتهم على متن السفينة أثناء الإبحار".

المحتجون يرفعون العلم الفلسطيني
المحتجون يرفعون العلم الفلسطيني Nikos Panagiotopoulos/INTIME NEWS

من جانبها، ذكرت خفر السواحل اليونانية أن السفينة غادرت الميناء حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، أي قبل الموعد المقرر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية"
لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" Nikos Panagiotopoulos/INTIME NEWS

كما أكدت وزارة الخارجية اليونانية أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تواصل مع نظيره اليوناني يورغوس غيرابيتريتس لمناقشة الحادثة، دون أن تكشف عن فحوى الحديث.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد التوتر الدولي على خلفية استمرار الحرب في غزة، ووسط دعوات متزايدة لمقاطعة السياحة الإسرائيلية في بعض المناطق الأوروبية.

