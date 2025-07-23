Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

أجسادٌ صغيرةٌ هامدة.. الغزّيون يودّعون أطفالهم الذين قضَوا في الغارات الإسرائيلية

عريج القاضي تبكي بعد جنازة أطفالها الثلاثة في خان يونس، قطاع غزة، يوم الخميس 21 نوفمبر 2024
عريج القاضي تبكي بعد جنازة أطفالها الثلاثة في خان يونس، قطاع غزة، يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 حقوق النشر  Abdel Kareem Hana/ AP.
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/ AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل ما لا يقل عن 113 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن معظم القتلى منذ فجر الأربعاء هم من النساء والأطفال، حيث شوهد العشرات في المدينة وهم يحتضنون جثث أطفالهم بعد أن خمدت أنفاسهم، وسط بكاء وعويل.

وكانت إحدى الغارات الإسرائيلية قد استهدفت منزلًا في الجهة الشمالية الغربية من مدينة غزة مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم ستة أطفال وامرأتان، وفقًا لمستشفى الشفاء الذي استقبل الضحايا.

وفي منطقة تل الهوى شمال غزة، أسفر قصف استهدف شقة عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان – إحداهما كانت حاملاً – بالإضافة إلى إصابة ثمانية آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

أما في حي النصر، فقد لقي ثلاثة أطفال مصرعهم، وأصيبت والدتهم إثر قصف استهدف الخيمة، وقد نقلت عدسة الكاميرا مشاهد مأساوية لحظة أحضر الناس جثث الأطفال للأم التي كانت ترقد على سرير المستشفى، طالبين منها أن تودعهم بشكل أخير.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الأربعاء أن قواته تواصل عملياتها في مدينة غزة وشمال القطاع، مشيرًا إلى أن غارة جوية في جباليا أسفرت عن مقتل عدد من عناصر حماس، دون تقديم تفاصيل إضافية.

Related

وأضاف الجيش أنه استهدف نحو 120 موقعًا في مختلف أنحاء القطاع خلال الساعات الماضية، شملت خلايا مسلحة، وأنفاقًا، ومبانٍ مفخخة، ضمن أهداف أخرى.

ويعيش قطاع غزة أسوأ أزماته الإنسانية في تاريخه، وسط تحذيرات من مجاعة تسببت – بحسب وسائل إعلام فلسطينية – في وفاة 111 شخصًا حتى الآن، نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية منذ مايو أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، معظمهم في محيط مواقع توزيع المساعدات التي تديرها شركة "غزة الإنسانية".

وفي سياق متصل، وقّعت أكثر من 100 منظمة حقوقية وإنسانية على رسالة نُشرت الأربعاء، دعت إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، محذّرة من أن مستقبل مجاعة مهولة في القطاع.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

"أوقفوا الإبادة الجماعية"..محتجون يمنعون نزول سياح إسرائيليين من سفينة في اليونان

بروكسل وواشنطن تناقشان الرسوم الجمركية

الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة تقرّر تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية من المستقلين