بلجيكا.. مهرجان تومورولاند يلغي حفلاً موسيقياً لمنسق أغانٍ إسرائيلي لـ "اعتبارات أمنية"

أُلغي عرض منسق الأغاني الإسرائيلي سكازي آشير سويسا في مهرجان تومورولاند الشهير للموسيقى الذي يقام في بلجيكا لـ "أسباب أمنية"، بحسب ما أكده الفنان عبر منشورعلى موقع فيسبوك يوم السبت.

وقال سويسا في منشوره: "لقد أُلغي عرضي في مهرجان تومورولاند! وأنا في طريقي للعودة إلى إسرائيل"، مؤكداً إلغاء مشاركته في الحدث الموسيقي السنوي.

ويُعد سويسا مشاركاً دائماً في المهرجان منذ 14 عاماً متتالية، وكان يترقب هذا العام بحماس كبير بحسب تصريحاته السابقة.

وقال سويسا إنه "كانت هناك منظمة مؤيدة للفلسطينيين مارست ضغوطًا كبيرة لضمان عدم حدوث كل هذا. كان كل شيء شديد العنف والتهديد".

ولم يصدر تعليق رسمي عبر موقع المهرجان أو صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

ضغوط من منظمات مؤيدة للفلسطينيين

وبحسب التقارير الإعلامية البلجيكية، فقد نشأ الجدل بعد انتقاد صحيفة "دي مورغن" البلجيكية لمنسق الأغاني بسبب أدائه أمام جنود الجيش الإسرائيلي في مشاركته السابقة بالمهرجان.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن سويسا قد أدلى بتصريحات حول الجيش الإسرائيلي والحرب في غزة خلال مشاركته الماضية، ما أثار ردود فعل من منظمات مؤيدة لفلسطين في بلجيكا.

وقد دعت منظمة "11.11.11" البلجيكية المؤيدة لفلسطين إلى منع مشاركة منسق الأغاني، مشيرة إلى أن تصريحاته "تبرر الإبادة الجماعية"، بحسب المتحدث باسم المنظمة كيني فان مينسل.

من جانبه، رد سويسا على الانتقادات قائلاً: "أعلم أن مشاركتي أثارت جدلاً في وسائل الإعلام البلجيكية، لكن مهمتي دائماً هي نشر الوحدة والاتصال وليس الانقسام".

وأضاف: "في أوقات كهذه، نحتاج للاتصال وليس للانقسام. دعونا نحافظ على طبيعة تومورولاند كمكان يجتمع فيه الناس من جميع الخلفيات للاحتفال بقوة الموسيقى".

وبحسب الصحيفة، فقد طلب منظمو المهرجان من سويسا عدم التحدث باللغة العبرية أمام الجمهور لضمان فهم الجميع لمضمون كلماته.

التحقيق مع إسرائيليين

في حين أن هذا الحدث يُرحب عمومًا بالإسرائيليين، فقد اعتُقل سائح وجندي إسرائيلي كانا يحضران المهرجان نهاية الأسبوع الماضي لاستجوابهما من قبل الشرطة، ثم أُطلق سراحهما بعد ذلك بوقت قصير.

وأفادت هيئة الإذاعة البلجيكية العامة، نقلاً عن مكتب المدعي العام الفيدرالي، أن الإسرائيليين احتُجزا لفترة وجيزة بعد أن قدّمت ضدهما "مؤسسة هند رجب"، التي لاحقت السياح الإسرائيليين حول العالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، شكوى تتعلق بجرائم حرب مزعومة.

عقب الاعتقالات، قال سكازي إنه مُصمم على الغناء، وإنه سيرفع علمًا إسرائيليًا كبيرًا خلال عرضه.