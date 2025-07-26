سفينة "حنظلة" تتحدى الحصار وتقترب من قطاع غزة وسط ترقب إسرائيلي

أفاد نشطاء على متن سفينة "حنظلة" يوم السبت بأنهم اقتربوا من المياه الإقليمية لقطاع غزة، مشيرين إلى أنهم تجاوزوا بالفعل النقطة التي توقف عندها أسطول "مادلين" قبل شهر على يد البحرية الإسرائيلية.

وأبحرت السفينة من ميناء صقلية (غالبولي) في جنوب إيطاليا يوم الأحد الماضي، كجزء من أسطول احتجاجي دولي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، وفق ما أعلنه المنظمون. ويُتوقع أن تستغرق الرحلة نحو عشرة أيام.

وقال النشطاء على متن السفينة في رسالة وصلت إلى وسائل الإعلام: "العالم يراقب"، في إشارة إلى التغطية الدولية الواسعة التي تلقاها الأسطول السابق، والذي لفت الأنظار أيضًا لمشاركة الناشطة المناخية الشهيرة غريتا ثونبرغ، بحسب الجيروزاليم بوست.

وتستعد البحرية الإسرائيلية حاليًا لاعتراض السفينة، التي تبعد حسب آخر التقارير، نحو 200 كيلومتر عن ساحل قطاع غزة، بحسب ما ذُكر بعد ظهر يوم السبت، وفق المصدر نفسه.

ووصفت هويدة عراف، المحامية في مجال حقوق الإنسان والشريكة المؤسسة في حركة التضامن الدولية، وعضوة اللجنة التوجيهية لأسطول "أسطول الحرية"، الأسطول بأنه "فعل تضامن جماعي من وجدان إنساني".

وأشارت إلى أن اسم السفينة مُستوحى من الشخصية الكرتونية الفلسطينية الشهيرة "حنظلة"، التي تمثل طفلًا لاجئًا حافي القدمين، عاهد ألا يلتفت إلى الوراء حتى تحرير فلسطين.

وقد نفذت سفينة "حنظلة" رحلات سابقة في عامي 2023 و2024، حيث زارت موانئ في أوروبا والمملكة المتحدة، بهدف "كسر الحصار الإعلامي وبناء التضامن العالمي من خلال الفعاليات العامة، والمعارض الفنية، والتثقيف السياسي"، وفق وصف المنظمين.

وأُقيم قبل الإبحار من إيطاليا مراسم وداع في ميناء صقلية، حضرها مئات المؤيدين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تدعو إلى فك الحصار عن غزة، وتطالب بالسماح للسفينة بالوصول إلى وجهتها دون عوائق.

ويهدف الأسطول، بحسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وإيصال رسالة تضامن عالمية، فضلًا عن نقل مساعدات إنسانية عاجلة، وفق ما نقلت الصحيفة.

ومن بين أفراد طاقم السفينة جاكوب بيرغر، وهو ممثل وصانع محتوى أمريكي يهودي يبلغ من العمر 40 عامًا، وناشط مناهض للسياسات الإسرائيلية، اشتُهر على منصات التواصل الاجتماعي منذ عام 2017 من خلال مقاطع كوميدية ساخرة.

وتأتي هذه المحاولة كجزء من سلسلة حملات نظمها نشطاء دوليون في السنوات الأخيرة لكسر الحصار البحري عن غزة، في وقت تستمر فيه إسرائيل في اعتراض أي محاولة لاقتحام الحدود البحرية للقطاع، بدعوى حفظ الأمن ومنع تهريب أسلحة.