عقب تصريحات ميدفيديف.. ترامب يُحرّك الغواصات النووية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أمر بنشر غواصتين نوويّتين ردا على تصريحات "استفزازية للغاية" أدلى بها مسؤول روسي.

وجاء في منشور لترامب على منصّته "تروث سوشال": "استنادا إلى التصريحات الاستفزازية للغاية التي أطلقها الرئيس السابق لروسيا، دميتري مدفيديف.. أمرت بنشر غواصتين نوويّتين في المناطق المناسبة، تحسبا لانطواء هذه التصريحات الغبية والتحريضية على ما هو أكثر من ذلك". وتابع: "الكلمات مهمة جدا، وغالبا ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه من تلك الحالات".

وكان مدفيديف، وهو حاليا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، اعتبر في منشور على "إكس" أن تحديد ترامب مهلة لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، هو بمثابة "تهديد وخطوة نحو الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب إن تقارير وصلته تفيد بمقتل نحو 20 ألف جندي روسي خلال الشهر الجاري في العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

وقال عبر منصته "تروث سوشيال" إن روسيا فقدت منذ مطلع العام حوالي 112,500 جندي، معتبرًا أن هذا العدد الكبير يمثّل "ضحايا سقطوا دون أي جدوى". وأشار إلى أن أوكرانيا بدورها تعاني بشدة، إذ خسرت قرابة 8,000 جندي منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، إضافة إلى المفقودين والضحايا المدنيين.

وشدّد ترامب على أن الحرب الدائرة "ما كان يجب أن تحدث أبدًا"، متهمًا سلفه الرئيس جو بايدن بالمسؤولية عن اندلاعها، مضيفًا: "أنا هنا فقط لأرى إن كان بإمكاني إيقافها".

"سلام دائم"

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه لنتائج المفاوضات مع أوكرانيا التي استضافتها إسطنبول مؤخرًا، بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى.

وأكد في تصريحات أدلى بها بعد لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن "المفاوضات مطلوبة ومهمة دائمًا"، مضيفًا: "نحتاج إلى سلام دائم ومستقر قائم على أسس متينة، يرضي روسيا وأوكرانيا ويضمن أمن البلدين.. الشروط ما زالت كما هي بالتأكيد من الجانب الروسي".

في المقابل، رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "جاهزون للقاء القادة".

"مهلة 8 أغسطس"

كانت الولايات المتحدة قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن الرئيس ترامب عبّر بوضوح عن رغبته في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية بحلول الثامن من آب/أغسطس.

وقال الدبلوماسي الأميركي جون كيلي أمام أعضاء المجلس الخمسة عشر: "يتعين على روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم. حان الوقت للتوصل إلى اتفاق، وقد أوضح الرئيس ترامب أنه يجب إنجاز ذلك بحلول الثامن من أغسطس"، مؤكّدًا استعداد واشنطن لاتخاذ "خطوات إضافية لتأمين السلام".

موسكو: بانتظار ردّ كييف

من جهته، شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن واشنطن قد تنظر "بموضوعية" إلى ما وصفه بمحاولات كييف "القضاء على كل ما هو روسي"، معتبراً أن ذلك سيكون خطوة مهمة للمضي قدمًا في المفاوضات.

وأضاف لافروف أن بلاده تنتظر "ردًا محددًا" من أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل مشتركة، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمهّد للتوصل إلى اتفاقيات مستدامة.