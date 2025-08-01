Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
زيلينسكي يدعو لتصعيد العقوبات.. 31 قتيلًا بينهم أطفال جراء ضربات روسية على كييف

يعمل أفراد خدمات الطوارئ على إخماد حريق في مبنى سكني دمره غارة جوية روسية على كراماتورسك، أوكرانيا، يوم الخميس 31 يوليو/تموز 2025.
يعمل أفراد خدمات الطوارئ على إخماد حريق في مبنى سكني دمره غارة جوية روسية على كراماتورسك، أوكرانيا، يوم الخميس 31 يوليو/تموز 2025. حقوق النشر  Yevhen Titov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Yevhen Titov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، ارتفاع حصيلة الضربات الجوية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف ليل الأربعاء-الخميس إلى 31 قتيلًا، بينهم خمسة أطفال، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

وقال زيلينسكي في منشور على منصاته الرسمية: "انتهت عمليات البحث والإنقاذ. للأسف، تأكد مقتل 31 شخصًا، بينهم خمسة أطفال. أصغر الضحايا لم يتجاوز عمره عامين"، مشيرًا إلى إصابة 159 شخصًا، بينهم 16 طفلًا، بجروح متفاوتة.

وبحسب خدمات الطوارئ الأوكرانية، فقد أسفرت صواريخ روسية وطائرات مسيّرة عن دمار واسع، حيث تسبّب أحد الصواريخ بانهيار جزء من مبنى سكني في منطقة سفياتوشينسكي (غرب كييف)، ما أدى إلى مقتل 25 شخصًا. كما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في قصف استهدف مبنى آخر في حي سولوميانسكي جنوب غرب العاصمة.

الهجوم، الذي يُعد من الأعنف منذ بدء الحرب، يأتي وسط تصعيد روسي ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، مع مواصلة موسكو استهداف البنية التحتية والمناطق السكنية في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وفي سياق متصل، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجمات الروسية بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، وأكد عزمه فرض عقوبات جديدة على موسكو، داعيًا إلى رد دولي قوي لوضع حد لما وصفه بـ"المجزرة المستمرة".

Related

من جهته، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة مدتها عشرة أيام، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، لإنهاء الحرب، في خطوة اعتبرتها كييف مناورة إعلامية لا تعكس نية حقيقية لوقف النزاع.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أسفر قصف روسي جديد ليل الخميس-الجمعة عن مقتل رجل يبلغ من العمر 63 عامًا في منزله بمنطقة زيابوريجا (شرق أوكرانيا)، كما لقيت امرأة، وهي أم لثلاثة أطفال، حتفها في قصف استهدف مدينة خيرسون جنوب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وفي أحدث إحصائية، كشف زيلينسكي أن روسيا استخدمت أكثر من 3800 طائرة مسيّرة وقرابة 260 صاروخًا ضد أهداف أوكرانية خلال شهر يوليو الماضي وحده.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نُثمّن رؤية الرئيس ترامب والقادة الأوروبيين وشركائنا الآخرين في إدانتهم لما يحدث. العدوان الروسي لا يمكن وقفه إلا عبر جهود دولية موحدة".

ودعا زيلينسكي، الخميس، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل تغيير النظام في روسيا، مشددًا على ضرورة مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية، وقال: "حان الوقت لمصادرة أصول روسيا لتمويل إعادة الإعمار وردع آلة الحرب".

