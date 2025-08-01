"خمس ساعات في غزة".. تفاصيل زيارة ستيف ويتكوف إلى القطاع

وجاءت الزيارة التي تمتد ليومين بعد وصول ويتكوف إلى تل أبيب، يوم الخميس، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي بيان عاجل، صرّح ويتكوف قائلاً: "قضينا اليوم أكثر من خمس ساعات داخل غزة، واجتمعنا مع مسؤولين في مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى"، مضيفًا: "هدفي من الزيارة هو تزويد الرئيس ترامب بفهم دقيق للوضع الإنساني في قطاع غزة، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان".

وأوضح ويتكوف أن اللقاءات تمت بتوجيه مباشر من الرئيس الأميركي، الذي أعرب مؤخرًا عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ"الجوع الواضح" في غزة، في تصريح لافت من منتجع الغولف الخاص به في ترنبري، باسكتلندا، أثناء استقباله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقال ترامب: "لا أتفق مع رئيس الوزراء نتنياهو حين يقول إنه لا يوجد جوع في غزة.. الناس هناك يبدون جائعين للغاية"، مضيفًا: "نحن نساعد، لكن يجب على الدول الأخرى أن تشارك أيضًا".

السفير مايك هاكابي يزور غزة برفقة ستيف ويتكوف للاطلاع على مواقع المساعدات.

ووفقًا لمسؤولين أميركيين تحدثوا لشبكة "سي أن أن"، فقد شاهد ترامب صورًا لأطفال يتضورون جوعًا في غزة، ما دفعه إلى الإيعاز بتكثيف الجهود الإغاثية الأميركية. كما لعبت السيدة الأولى ميلانيا ترامب دورًا محوريًا في الدفع بهذا التحول الخطابي، بعد تأثرها الشديد بالصور الواردة من القطاع.

وأكد السفير هاكابي، في منشور له على منصة "إكس"، أنه زار غزة واطلع على برنامج توزيع الغذاء التابع لـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، مضيفًا: "أكثر من 100 مليون وجبة تم توزيعها في غضون شهرين فقط"، كما شدد على أن "المؤسسة تُسهم في إيصال الغذاء مباشرة للسكان دون أن تستولي عليه حماس"، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر رسمية إسرائيلية أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي اتفقا خلال اللقاءات على "ضرورة تغيير نهج التفاوض مع حماس، بسبب رفض الحركة تقديم أي تنازلات". وتناولت المحادثات ملفات متعددة، من أبرزها: "وقف إطلاق النار، ملف الأسرى، والدور الإيراني في تأجيج الصراع".

وتأتي زيارة الوفد الأميركي بالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من احتمال اللجوء إلى تصعيد ميداني جديد في حال فشل مفاوضات الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس خلال الأيام المقبلة.

وبعد وصول ويتكوف إلى إسرائيل بقليل، قال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أسرع سبيل لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح الرهائن".

ووصف ترامب، أمس الخميس، الوضع في غزة بأنه "مروع"، وذلك ردا على سؤال حول تعليقات حليفته النائبة الجمهورية مارجوري تيلور جرين التي وصفت الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني بـ "الإبادة الجماعية".

وقال ترامب للصحافيين "ما يحدث هناك مروع، أجل، إنه أمر مروع. الناس يعانون من جوع شديد".