بلدة "عقربا" الفلسطينية تودّع معين أصفر بعد مقتله على يد مستوطنين في الضفة الغربية

وبحسب رئيس بلدية "عقربا" صلاح جابر، فإن الهجوم وقع يوم الجمعة حين اقتحم نحو 20 مستوطناً، قدموا من بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت مؤخراً على أراضي البلدة، أطراف "عقربا" وهاجموا السكان المحليين.

وأضاف أن الهجوم وقع قرب المنازل، حيث "بدأ المستوطنون بإطلاق النار"، ما أسفر عن مقتل معين وإصابة ثمانية فلسطينيين. وأوضح أن المواجهات استمرت نحو نصف ساعة قبل أن تصل القوات الإسرائيلية، التي "كانت تدعم المستوطنين"، بحسب تعبيره.

وقد أفاد مدير مستشفى رفيديا فؤاد نافعة أن أصفر وصل إلى المستشفى مفارقاً للحياة. وقد لُفّ جثمانه بالعلم الفلسطيني قبل أن يُودّعه ذويه ويُشيّع إلى مثواه الأخير.

مشيعون يتجمعون في مستشفى نابلس للمشاركة في جنازة معين أصفر، الأحد 3 آب 2025. Majdi Mohammed/AP

تكرار للهجمات وتصاعد في عدد القتلى

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تلقى بلاغاً عن "تجمّع لفلسطينيين قرب طريق مدني في "عقربا"، وخلال هذا التجمّع "ألقى فلسطينيون الحجارة على مدنيين إسرائيليين اقتربوا من المكان".

وأضاف أنه أرسل قوات إلى الموقع "فتحت النار لإزالة التهديد"، مشيراً إلى علمه بادعاءات عن إصابات فلسطينية "والحادث قيد المراجعة".

ونُشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت وصول الجنود إلى المكان وسط سماع إطلاق نار في الخلفية، دون تحديد مصدره.

وتُعدّ هذه الحادثة خامس اعتداء من نوعه في المنطقة، والحادثة الثالثة التي تسفر عن مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع المستوطنين خلال أسبوعين، من بينهم ناشط ظهر في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى".

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 967 فلسطينياً، بينهم مسلحون، برصاص القوات أو المستوطنين الإسرائيليين.

وتوثّق الأمم المتحدة تزايد اعتداءات المستوطنين، الذين يُقدّر عددهم بنحو نصف مليون في الضفة الغربية المحتلة، التي يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في العاشر من تموز/يوليو، سُجل ما لا يقل عن 27 هجوماً نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال الأسبوع الأول من ذلك الشهر فقط.