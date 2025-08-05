مستوطنون يقتحمون قبر يوسف في نابلس ورئيس مجلس النواب الأمريكي في مستوطنة أرئيل لأول مرة

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أربعة فلسطينيين أُصيبوا قبيل الاقتحام، خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

ويؤمن اليهود بأن الموقع المذكور يعود إلى النبي يوسف، نجل النبي يعقوب (الذي يُدعى إسرائيل)، بينما تنفي روايات فلسطينية أن يكون القبر لأحد الأنبياء، وتُصرّ على أنه يعود إلى رجل يُدعى يوسف دويكات من أهالي المنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة حملة مداهمات واعتقالات، لا سيّما في قضاء جنين ومدينة رام الله، حيث جرى اعتقال أكثر من 100 شاب منذ منتصف الليل.

من الصور المتداولة لمستوطنين أثناء اقتحامهم قبر يوسف

وكان تقرير صادر عن كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، قد أكد، الإثنين، أن الدولة العبرية اعتقلت نحو 18,500 فلسطيني في الضفة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون يصبح أول رئيس لمجلس النواب الأميركي يزور مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية. وخلال استضافته من قبل مجلس "يشع"، صرّح جونسون: "يهودا والسامرة جزء لا يتجزأ من إسرائيل

ويوم أمس، زار رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها لمسؤول بهذا المستوى، وذلك ضمن برنامج خاص نظمته مجموعة داعمة لإسرائيل.

والتقى جونسون خلال زيارته بكبار أعضاء المجلس الإقليمي للمستوطنات، وتوجّه إلى الحاضرين قائلًا: "الضفة الغربية هي خط المواجهة لدولة إسرائيل، ويجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ منها، حتى لو رأى العالم خلاف ذلك. نحن ندعمكم".