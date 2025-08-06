معاناةٌ لا تنتهي في غزة: انقلاب شاحنة مساعدات يقتل 20 فلسطينيا

قضى عشرون فلسطينيا وأُصيب عشرات آخرون فجر الأربعاء 6 آب/أغسطس، في حادث مأساوي وقع بعد انقلاب شاحنة تحمل مساعدات إنسانية فوق حشد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على الغذاء وسط قطاع غزة.

ذكر المكتب الإعلامي في غزة أن الشاحنة اضطرت إلى سلوك طريق غير آمنة، ما أدى إلى انقلابها فوق جموع من طالبي الإغاثة. وأشار البيان إلى أن هذه الطرق تُفرض في بعض الحالات نتيجة "توجيهات أمنية إسرائيلية"، ما يزيد من مخاطر وقوع حوادث مميتة في مناطق مكتظة بالمدنيين.

الحادث أضاف مأساة جديدة إلى سلسلة من الوقائع الدامية التي يعيشها سكان غزة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحصار المستمر والتصعيد العسكري المتواصل.

تجمع الآلاف عند نقاط توزيع المساعدات

تشهد غزة موجة جوع حادة تدفع بالآلاف إلى التجمّع يوميًا عند نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على الحد الأدنى من مقومات الحياة. لكن هذه الحشود تتحول في كثير من الأحيان إلى أهداف مباشرة أو غير مباشرة لأعمال عنف، أو تقع ضحية لفوضى التوزيع وسوء التنظيم.

أفاد الدفاع المدني في غزة، يوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس، بمقتل 68 شخصا جراء نيران وضربات إسرائيلية، بينهم 56 كانوا يتجمعون قرب مواقع توزيع المساعدات، لا سيما في خان يونس جنوب القطاع، ومنطقة زيكيم شمالا، حيث تمر بعض شحنات الإغاثة المسموح بدخولها من الجانب الإسرائيلي.

ضحايا سوء التغذية في تزايد مستمر

وأمس أيضا، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن ثمانية أشخاص، بينهم طفل، تُوفوا خلال 24 ساعة فقط نتيجة مضاعفات ناجمة عن سوء التغذية، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالجوع إلى 188، بينهم 94 طفلًا.

وتفيد التقارير الطبية أن المجاعة لم تعد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبحت واقعًا قاتلًا يهدد الحياة اليومية للمدنيين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة من أطفال ومرضى وكبار في السن.

تحذيرات أممية: المساعدات لا تكفي

في تقرير مقلق، حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الأمهات والمواليد في غزة "يُتركون لمصير قاتل"، مؤكدا أن 43% من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء تغذية حاد، وأن مولودًا من كل سبعة يحتاج إلى رعاية مركزة للبقاء على قيد الحياة.

كما لفت التقرير إلى حالات متزايدة من اليأس لدى الأمهات المرضعات، اللواتي بدأن يطلبن حليبًا اصطناعيًا لأطفالهن خوفًا من وفاتهن قبل أن يتمكنّ من مواصلة الرضاعة.

ويُقدّر الصندوق عدد النساء الحوامل في القطاع بنحو 55 ألف امرأة، كثيرات منهن لا يتلقين أي شكل من أشكال الرعاية الطبية.

الأمم المتحدة: توسيع العمليات يهدد بكارثة أوسع

في جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت أمس الثلاثاء 5 آب/أغسطس، حذر ميروسلاف ينتشا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، من أن توسيع العمليات العسكرية داخل غزة قد يؤدي إلى "تداعيات كارثية" تطال ملايين الفلسطينيين، وقد تُعرض حياة من تبقى من الرهائن داخل القطاع للخطر.

وأكد ينتشا أن القانون الدولي يعتبر غزة جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشددًا على أن "لا حل عسكريًا للنزاع القائم"، وداعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

كما أعرب عن أسفه إزاء استمرار القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا أن ما يُسمح بدخوله لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.

اختتم المسؤول الأممي تحذيراته بالقول إن الجوع "يظهر بوضوح في ملامح الأطفال، وفي عيون الآباء الذين يخاطرون بأرواحهم كل يوم من أجل لقمة عيش أو علبة حليب"، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لتجنّب مزيد من الكوارث.