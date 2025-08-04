Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

غزة: المجاعة تحصد 5 أرواح جديدة والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 180 ضحية بينهم 93 طفلا

طفل يبلغ من العمر عامين ويعاني من سوء تغذية، في منزل عائلته بمخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025
طفل يبلغ من العمر عامين ويعاني من سوء تغذية، في منزل عائلته بمخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025 حقوق النشر  Jehad Alshrafi/AP.
حقوق النشر Jehad Alshrafi/AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد القتلى جوعًا إلى 180 شخصًا، بينهم 93 طفلًا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مشاهد الأطفال المصابين بالمرازمُس أو السُّهالة، التي "كان العالم يراها في الصومال واليمن"، باتت عادية وشائعة، وهي جزء من الواقع الطبي اليومي في القطاع.

ويعرف المرازمُس بأنه شكل حاد من سوء التغذية، يُصيب بشكل أساسي الرضع والأطفال الصغار، ويتميز بفقدان كبير للوزن وهزال في العضلات. كما يمكن لهذه الحالة أن تكون لها آثار مدمّرة على نمو الطفل وتطوره في المستقبل، حسب التقارير الطبية.

Related

في هذا السياق، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الإثنين، من أن 500 ألف شخص في القطاع باتوا غير قادرين على توفير الضروريات الغذائية، مشددة على أنه لا يوجد تنوع في المواد الغذائية التي يتناولها الأطفال.

بيان الأونروا حول المجاعة في غزة

وكانت الوكالة قد أصدرت بيانًا عبر "إكس" قالت فيه إن "المجاعة المتعمدة في غزة جاءت نتيجة لمحاولات مدروسة لاستبدال النظام الإنساني المنسّق من قبل الأمم المتحدة، عبر ما يدعى ب "مؤسسة غزة الإنسانية" ذات الدوافع السياسية".

وفي وقت سابق، أوضح برنامج الأغذية العالمي ومنظمة "اليونيسف" أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تصاعد أعداد الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد.

اليونيسيف عبر "إكس": بعد 21 شهرًا من الحرب، لم تعد القنابل والرصاص وحدها هي التي تهدد حياة الأطفال في غزة، بل الجوع أيضًا.

في هذه الأثناء، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الدولة العبرية بالوقوف وراء "نهب وسرقة المساعدات".

وأوضح أن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليو/تموز الماضي، وهو ما يعادل نحو 14 بالمئة من إجمالي الحد الأدنى من الاحتياج اليومي للقطاع، المقدّر بنحو 600 شاحنة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

تراجع حاد في ولاء المستهلكين لعلامة "تسلا".. تقرير يكشف الأسباب

القضاء الإسرائيلي يجمّد قرار حكومة نتنياهو بعزل المدعية العامة

ويتكوف في موسكو خلال يومين وزيلينسكي يعلن التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع روسيا