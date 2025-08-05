Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

يوميات الجوع في غزة: 8 وفيات جديدة و43% من النساء الحوامل والمرضعات في خطر

نساء فلسطينيات ينتظرن مع أطفالهن المرضى للحصول على الرعاية الطبية في عيادة مكتظة في مدينة غزة، الأربعاء 28 مايو/أيار 2025
نساء فلسطينيات ينتظرن مع أطفالهن المرضى للحصول على الرعاية الطبية في عيادة مكتظة في مدينة غزة، الأربعاء 28 مايو/أيار 2025 حقوق النشر  Jehad Alshrafi/ AP
حقوق النشر Jehad Alshrafi/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

ويُعرّض سوء التغذية النساء لخطر فقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، وحتى الوفاة، كما يُهدّد حياة الأجنّة والمواليد الخدّج، الذين قد يُولدون بوزن منخفض، إضافة إلى ما يسببه من تأخر في النمو الجسدي والمعرفي لدى الأطفال بعد ولادتهم.

سجلت وزارة الصحة في غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفاة 8 أشخاص جدد، بينهم طفل، بسبب سوء التغذية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جوعًا إلى 188، بينهم 94 طفلًا.

وقد حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الأمّهات والمواليد في غزة "يُتركون لمصير قاتل"، مشيرًا إلى أن 4 من كل 10 نساء حوامل أو مرضعات (أي 43%) يعانين من سوء تغذية حاد. كما لفت إلى أن مولودًا من كل 7 مواليد يحتاج إلى رعاية مركزة للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف الصندوق: "بعض الأمهات المرضعات يشعرن بيأس شديد وخوف من الموت، ويطلبن حليب الأطفال لحماية صغارهن في حال وفاتهن"، مُقدّرًا وجود نحو 55,000 امرأة حامل في قطاع غزة.

بدورها، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن هناك مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن "مجاعة جماعية" بالإضافة إلى العنف والإساءة.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة: مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن المجاعة الجماعية، والعنف والإساءة.
Related

وفي السياق ذاته، أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) غير الحكومية بأنها أجرت، خلال النصف الأول من شهر يوليو/تموز، فحوصات شملت 747 امرأة، تبيّن أن 323 منهنّ يعانين من سوء التغذية، وهي نسبة تزيد بثلاثة أضعاف عن تلك المسجلة في مارس الماضي.

ويُعرّض سوء التغذية النساء لخطر فقر الدم، وتسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم ووجود بروتين في بول السيدة الحامل) والنزيف، وحتى الوفاة، كما يُهدّد حياة الأجنّة والخدّج، الذين قد يُولدون بوزن منخفض، إضافة إلى ما يسببه من تأخر في النمو الجسدي والمعرفي لدى الأطفال بعد ولادتهم.

وفي ظل غياب وسائل دعم الرضاعة الطبيعية، تُشير تقارير المنظمة إلى أن بعض الأمهات يُضطررن لإعطاء أطفالهن زجاجات ماء أو خليطًا من الماء والحمص المطحون أو الطحينة، ما يُفاقم خطر الإصابة بسوء التغذية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

ملف تدخل روسيا بالانتخابات.. القضاء الأمريكي يعيد فتح التحقيقات مع ترامب

غزة: خروقات إسرائيلية توقع قتلى وجرحى.. وتل أبيب تهدد باستئناف الحرب خلال أسابيع

غزة: عدّاد الضحايا مستمرّ في الارتفاع رغم الهدنة.. وتحرك دولي لكسر الحصار عن القطاع الشهر المقبل