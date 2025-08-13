تقرير يكشف: روسيا تستعد لاختبار صاروخ كروز نووي قبل لقاء بوتين وترامب

اعلان

تشير تحليلات باحثين أمريكيين ومصادر أمنية غربية إلى أن روسيا تُكثف استعداداتها لإطلاق تجربة على صاروخ كروز متطور يعمل بالطاقة النووية ويحمل رؤوساً نووية، في تطور قد يُعيد ترتيب أولويات الملف الأمني الدولي قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت "رويترز"، نقلاً عن جيفري لويس من معهد ميدلبوري للدراسات الدولية في كاليفورنيا، وديكر إيفليث من منظمة CNA للتحليل والأبحاث في فرجينيا، أن صوراً حديثة التقطتها شركة "بلانيت لابس" (Planet Labs) عبر أقمار صناعية تجارية تُظهر نشاطاً مكثفاً في موقع بانكوفو للتجارب، الواقع في أرخبيل نوفايا زيمليا على بحر بارينتس.

وأظهرت الصور، التي رُصدت خلال الأسابيع الأخيرة وحتى 10 أغسطس، وصول كميات كبيرة من الحاويات والمعدات، وزيادة في عدد الأفراد، ووجود طائرات وسفن مرتبطة سابقاً بتجارب على الصاروخ 9M730 "بوريفيستنيك" (Burevestnik)، المعروف لدى الناتو باسم SSC-X-9 "سكيفول".

ونقلت "رويترز" عن لويس قوله: "يمكننا رؤية كل النشاط في موقع التجربة، بما في ذلك كميات هائلة من الإمدادات التي تصل لدعم العمليات، إلى جانب حركة واضحة في المكان الذي يُطلق منه الصاروخ فعلياً".

وأكد مصدر أمني غربي، طلب عدم الكشف عن هويته نقلت عنه الوكالة، أن روسيا تستعد فعلياً لاختبار الصاروخ، في وقت أشار فيه لويس إلى أن التجربة قد تُجرى خلال الأيام القليلة المقبلة، ما قد يُلقي بظلاله على القمة الأمريكية-الروسية المزمع عقدها في ألاسكا.

لم يعلّق البيت الأبيض على احتمال إجراء التجربة، فيما رفض كل من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووزارة الدفاع الروسية الإدلاء بأي تصريحات رسمية.

ووصف الرئيس بوتين السلاح بأنه "منيع" أمام أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية، ويتمتع بمدى شبه غير محدود ومسار طيران غير قابل للتنبؤ. لكن خبراء، بينهم لويس وإيفليث وخبيران في الرقابة على الأسلحة، يشككون في قدرته الفعلية على تفادي الرصد، ويحذرون من أن مساره الجوي قد يُطلق إشعاعات مشعة.

وأشار الباحثان، في تحليل نقلته "رويترز"، إلى أن الصور أظهرت منذ منتصف يوليو وجود طائرتين مزودتين بقباب رادارية على شكل أطباق في مطار روغاتشيفو العسكري، وتعتبران مخصصتين لجمع بيانات الاختبارات. كما رُصدت خمس سفن مرتبطة بتجارب سابقة، بينما تشير بيانات موقع تتبع السفن "VesselFinder.com" إلى وصول سفينة سادسة، هي سفينة الشحن "تيريبيركا"، إلى المنطقة في 10 أغسطس.

كما لاحظ إيفليث حركة متكررة في المأوى الذي يحمي منصة إطلاق "بوريفيستنيك"، ووصفها بـ"الدليل الواضح" على التحضير لتجربة وشيكة. وبيّنت صور مقدمة لرويترز في 7 أغسطس وجود غطاء واقٍ للمنصة، ورافعة، وأكواماً من الحاويات، وطائرة هليكوبتر في الموقع.

وأشارت إشعارات نشرتها روسيا عبر خدمة "نوتام" الجوية التابعة للإدارة الاتحادية للطيران الأمريكية إلى فترة محتملة للإطلاق بين 9 و22 أغسطس. وذكر الجيش النرويجي، في بيان نقلته "رويترز"، أن بحر بارينتس يُعد من الأماكن الرئيسية لاختبارات الصواريخ الروسية، مؤكداً رصده إشارات على استعدادات جارية، دون تأكيد طبيعة السلاح المعني.

ويُعد "بوريفيستنيك" أحد المشاريع الاستراتيجية الطموحة في الترسانة الروسية، لكن سجله التجريبي ضعيف، وفقاً لمجموعة "مبادرة التهديد النووي" (Nuclear Threat Initiative)، التي سجّلت نجاحاً جزئياً في اثنتين من أصل 13 تجربة معروفة.

ويأتي التحضير للتجربة وسط تكهنات بأن بوتين قد يستخدم توقيت الاختبار كأداة ضغط سياسي، لا سيما مع اقتراب انتهاء معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية في 5 فبراير، وانتعاش المباحثات المحتملة حول الرقابة على التسليح.