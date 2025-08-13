فيديو. محادثات في برلين تسبق قمة ترامب وبوتين بألاسكا

استضاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس سلسلة من الاجتماعات الافتراضية بهدف إدراج المواقف الأوروبية والأوكرانية في المشاورات قُبيل أي نقاش محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشملت المكالمة، التي تمت عن بُعد، كلًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ووزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، ووزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان لوكورنو.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يُدعَ إلى القمة المزمعة في ألاسكا، أن أوكرانيا أجرت أكثر من 30 محادثة مع شركائها، لكنه أعرب عن شكوكه في نية بوتين التفاوض بجدية.