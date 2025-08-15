في ذكرى السيطرة على أفغانستان.. زعيم طالبان يُحذّر من أن الله سيعاقب بشدّة من ينكرون الحكم الإسلامي

وفي بيان نشره نائب المتحدث باسم حكومة طالبان حمد الله فطرت، حذر هبة الله أخوندزاده من أن الله سيُنزل عقابًا شديدًا بالأفغان الذين ينكرون الحكم الإسلامي، مُحييًا الذكرى الرابعة لعودة الجماعة إلى السلطة، مُهددًا مُعارضي حكمهم.

سنكون عرضة لعقاب الله

وقال أخوندزاده، الذي نادرًا ما يُرى علنًا، إن الأفغان تحمّلوا الصعاب وقدّموا التضحيات لما يقرب من 50 عامًا من أجل ترسيخ تفسيرهم للشريعة الإسلامية، مضيفاً أن الشريعة أنقذت الناس من "الفساد والقمع والاغتصاب والمخدرات والسرقة والنهب".

قال أخوندزاده: "هذه نعم إلهية عظيمة لا ينبغي لشعبنا أن ينساها، وخلال إحياء ذكرى يوم النصر، نعرب عن امتناننا الكبير لله تعالى حتى تزداد هذه النعم".

وأضاف : "إذا قصرنا، خلافًا لإرادة الله، في التعبير عن امتناننا للنعم وكفرنا بها، فسنكون عرضة لعقاب الله الشديد".

يوم الأربعاء، في اجتماع لمجلس الوزراء في قندهار، قال أخوندزاده إن استقرار حكومة طالبان يكمن في اكتساب المعرفة الدينية.

وحثّ طالبان على زيادة "الوعي الديني" بين السكان، والتصدي لما يعتبرونه سلوكًا غير أخلاقي، من بين أمور أخرى، وفقًا لبيان صادر عن متحدث الحكومة.

أمر أخوندزاده بلدية كابول ببناء المزيد من المساجد، وكان هناك تركيز عام على إيجاد سبل "لتعزيز وتحصين" الحكومة، وفقًا لفطرت.

الذكرى الرابعة للسيطرة

استولت طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس/ آب 2021، بعد أن انسحبت قوات حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في نهاية حرب استمرت عقدين.

ومنذ ذلك الحين، فرضت طالبان تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية على الحياة اليومية، بما في ذلك قيود شاملة على النساء والفتيات، بناءً على فتاوى أخوندزاده نفسه.

كانت احتفالات الذكرى السنوية هذا العام أكثر هدوءًا من احتفالات العام الماضي، عندما نظمت طالبان عرضًا عسكريًا في قاعدة جوية أمريكية سابقة.

وخطط المسؤولون لهذا العام لرمي الزهور في الجو وعرض رياضي في العاصمة كابول. وألقى أعضاء مجلس الوزراء خطابات في وقت سابق من يوم الجمعة، سردوا فيها إنجازات الإدارة وسلطوا الضوء على التقدم الدبلوماسي.

قلق متزايد بشأن حقوق الإنسان

أدانت جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية والأمم المتحدة حركة طالبان لمعاملتها للنساء والفتيات، اللاتي لا يزلن ممنوعات من التعليم بعد الصف السادس، ومن العديد من الوظائف، ومعظم الأماكن العامة.

بعض أماكن الاحتفالات الرسمية بالذكرى السنوية للانسحاب محظورة على النساء، إذ يُمنع عليهن دخول الحدائق وغيرها من الأماكن الترفيهية.

نظّمت عضوات "حركة النساء الأفغانيات المتحدة من أجل الحرية" احتجاجًا داخليًا يوم الجمعة في ولاية تخار شمال شرق البلاد ضد حكم طالبان.

وقالت الحركة في بيان: "يُمثّل هذا اليوم بداية هيمنة سوداء استبعدت النساء من العمل والتعليم والحياة الاجتماعية"، مضيفة: "نحن النساء المُحتجّات، نتذكر هذا اليوم ليس كذكرى، بل كجرح مفتوح في التاريخ، جرح لم يندمل بعد. لم يكن سقوط أفغانستان سقوطًا لإرادتنا. نحن صامدون، حتى في الظلام".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان الأسبوع الماضي، إن طالبان شددت قمعها منذ سيطرتها على أفغانستان في 15 أغسطس/ آب 2021، من خلال تكثيف القيود على حقوق النساء والفتيات، واعتقال الصحفيين، وإسكات أي معارضة.

في 8 يوليو/ تموز 2025، أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرتَيْ توقيف بحق زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده، ورئيس القضاة عبد الحكيم حقاني بتهمة ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.

لا تزال البلاد تعاني من أزمة إنسانية تفاقمت بسبب تغير المناخ، وطرد نحو مليوني لاجئ أفغاني من إيران وباكستان، وانخفاض حاد في تمويل المانحين.