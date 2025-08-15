قمة ألاسكا.. الكرملين يكشف سيناريو الاستقبال و"المدة الماراثونية" للمحادثات

وستستضيف مدينة أنكوريج في ألاسكا القمة المنتظرة بين ترامب وبوتين والتي وصفها البيت الأبيض بـ "التاريخية"، حيث ستبدأ قرابة الساعة 11 بالتوقيت المحلي للمدينة (السابعة مساء بتوقيت غرينتش)، بوصول الرئيسين ثمّ لقاء ثنائي ليعقدا بعدها مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

ولفت البيت الأبيض إلى أن ترامب غادر إلى قاعدة أندروز الجوية قبل التوجه إلى القمة المقررة مع بوتين في ألاسكا، مشيراً إلى أن 16 مسؤولاً يرافقونه منهم وزراء الخارجية والخزانة والتجارة.

التهيئة للقاء آخر

وصف ترامب اللقاء بأنه "لعبة شطرنج"، آملاً أن يُفضي إلى لقاء آخر يضم زيلينسكي. وقال ترامب: "كل ما أريده هو تهيئة الطاولة للاجتماع القادم".

وفي حديثه للصحفيين عند دخوله إلى الطائرة الرئاسية، قال ترامب إن "بوتين أراد الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها، لو لم أكن رئيسًا، لكان الآن هو من سيستولي عليها، لكنه لن يفعل ذلك".

وعن إمكانية تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا، أضاف ترامب: "ربما مع أوروبا، لكن ليس من خلال حلف الناتو، لأن ذلك لن يحدث، هناك أمور معينة لن تحدث".

وتابع: "لاحظتُ أنه يستقدم الكثير من رجال الأعمال من روسيا، وهذا أمر جيد. يعجبني ذلك لأنهم يريدون ممارسة الأعمال، لكنهم لن يفعلوا ذلك حتى ننهي الحرب".

وحول إمكانية تبادل الأراضي، أضاف الرئيس الأمريكي: "سيتم مناقشتها، ولكن عليّ أن أترك لأوكرانيا اتخاذ هذا القرار، لست هنا للتفاوض نيابةً عن أوكرانيا. أنا هنا لجمعهم على طاولة واحدة".

مدة المحادثات

أعلن الكرملين أن ترامب سيستقبل نظيره الروسي لدى نزوله من الطائرة في ألاسكا، في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية قبل مغادرة بوتين إلى ألاسكا، إن "الرئيس سيصل عند الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش)، حيث سيكون الرئيس ترامب في استقباله على المدرج".

وأضاف بيسكوف: "بشكل عام، يمكننا أن نتوقع أن الأمر سيستغرق ست أو سبع ساعات على الأقل"، موضحا أن الزعيمين سيلتقيان بشكل فردي، قبل مفاوضات أوسع بين وفديهما يليها مؤتمر صحافي مشترك.

وقبيل وصوله إلى الأراضي الأمريكية، زار بوتين مدينة ماغادان في أقصى الشرق الروسي حيث أجرى اجتماعات في المدينة مع عدد من المسؤولين الروس قبيل استكمال مشوراه نحو ألاسكا.

وزار بوتين في ماغادان مصنعًا لزيت السمك.

وتستغرق الرحلة من ماغادان إلى أنكوريج حوالي أربع ساعات بالطائرة.

زيلينسكي: نعتمد على أمريكا

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتوقع تقريراً من الاستخبارات في بلاده حول النوايا الحالية للجانب الروسي واستعداداته للاجتماع في ألاسكا.

وأضاف: "المهم هو أن يفتح هذا الاجتماع طريقًا حقيقيًا نحو سلام عادل ونقاش جوهري بين القادة في إطار ثلاثي - أوكرانيا والولايات المتحدة والجانب الروسي".

وتابع زيلينسكي: "لقد حان الوقت لإنهاء الحرب، وعلى روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نحن نعتمد على أمريكا. نحن مستعدون، كعادتنا، للعمل بأقصى قدر ممكن من الفعالية".

اتصال أول بين ترامب ولوكاشينكو

وقبيل لقائه بوتين بساعات، أعلن ترامب أنه أجرى أول اتصال منذ بدء الحرب في أوكرانيا بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق لموسكو.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أجريتُ محادثةً رائعةً مع رئيس بيلاروسيا المحترم، ألكسندر لوكاشينكو. كان الهدف من المكالمة شكره على إطلاق سراح 16 سجينًا. كما نناقش إطلاق سراح 1300 سجين إضافي".

وأضاف: "كان حديثنا مُفيدًا للغاية. ناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك زيارة الرئيس بوتين إلى ألاسكا. أتطلع إلى لقاء الرئيس لوكاشينكو في المستقبل. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الموضوع!".

ماكرون يهاتف زيلينسكي

أفاد مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أن الرئيس الفرنسي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدثا الخميس، ثم تحدثا مرة أخرى يوم الجمعة قبل قمة ترامب وبوتين.

واتفق الرئيسان على اللقاء بعد القمة الأمريكية الروسية، "حيث ستكون أكثر فائدة وفعالية".

ضمان وقف إطلاق النار

أبلغ ترامب القادة الأوروبيين هذا الأسبوع أن هدفه هو ضمان وقف إطلاق النار، وأنه لا ينوي مناقشة أي تقسيم محتمل للأراضي. مع ذلك صرّح، قبل أيام، بأنه سيكون هناك "تبادل للأراضي" بين روسيا وأوكرانيا.

كان ترامب قد أكد عشية القمة أنه لن يبرم أي اتفاق مع بوتين وأنه سيشرك الرئيس الأوكراني في أي قرارات.

وأضاف أن "اللقاء الثاني سيكون مهما للغاية، لأنه سيكون اللقاء الذي يبرمان اتفاقا خلاله. لا أريد أن أستخدم عبارة تقاسم (الأراضي). لكن تعلمون أنه، إلى حد ما، هذا ليس مصطلحا سيئا".

وذكر ترامب خلال مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز" أنه يفكر في 3 مواقع لعقد اجتماع متابعة مع بوتين وزيلينسكي، على الرغم من أنه أشار إلى أن الاجتماع الثاني غير مضمون.

في المقابل، قال الكرملين إنه لا خطط لتوقيع أي اتفاقات في ختام القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، وأوضح أن من الخطأ الكبير التنبؤ بنتائج المحادثات بين ترامب وبوتين.

ورحّب بوتين الخميس بالجهود الأمريكية الرامية لإنهاء النزاع وقال إن المحادثات قد تساعد على التوصل إلى اتفاق لضبط انتشار الأسلحة النووية ضمن إجراءات أوسع لتعزيز السلام.

وأضاف الرئيس الروسي أثناء اجتماع لكبار المسؤولين في موسكو أن "الإدارة الأمريكية، تبذل جهودا نشطة وصادقة لإنهاء القتال".

وستكون هذه أول زيارة لبوتين إلى دولة غربية منذ بداية الحرب على أوكرانيا عام 2022.