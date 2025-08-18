الآلاف في شوارع مكسيكو سيتي دعما لغزة ومطالبات بقطع العلاقات مع إسرائيل

سار المتظاهرون في شوارع المدينة، يقرعون الطبول والمقالي، رافعين الأعلام واللافتات، ومرددين الهتافات دعمًا لغزة والفلسطينيين.

ورأى عدد من المتظاهرين أن المشاهد التي يرونها مع استمرار الحرب في غزة دفعتهم للخروج وتقديم مطالبهم للحكومة.

مظاهرات عدّة

خلال الأسبوع الماضي، خرجت تظاهرة في المدينة نفسها استنكاراً لمقتل صحفيين من الجزيرة و4 صحفيين آخرين بقصف إسرائيلي استهدفهم في خيمتهم بمدينة غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن أنس الشريف كان يقود خلية تابعة لحماس، وهو ادعاء رفضته قناة الجزيرة التي نددت باستهداف صحفييها وإعلاميين آخرين على مدى الأشهر الماضية.

وأفادت لجنة حماية الصحفيين بمقتل ما لا يقل عن 192 صحفياً منذ بدء الحرب على غزة، واصفة إياه بالأكثر دموية للصحافة في التاريخ الحديث.

رئيسة المكسيك تستنكر استمرار الحرب

في شهر يوليو/ تموز الماضي، استنكرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأزمة الإنسانية في غزة بسبب نقص الغذاء في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، دعت بعد انتخابها إلى الاعتراف بدولة فلسطينية من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وفق تعبيرها.

وتنحدر الرئيسة اليسارية من أصول يهودية أوروبية، لكنها انتقدت في يناير/ كانون الثاني 2009، في رسالة علنية، عملية إسرائيلية عسكرية سابقة في قطاع غزة.

وذكّرت شينباوم بأن الحكومة المكسيكية السابقة بقيادة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دانت الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما أعقب ذلك من القصف الإسرائيلي للقطاع.

أدت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 61900 شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي إثر هجوم حماس.

ودخلت شينباوم التاريخ من أوسع أبوابه في الثاني من يونيو/ حزيران 2024 لتكون أول سيدة يتم انتخابها رئيسة للمكسيك منذ استقلال البلاد عام 1821.

ورغم عدم اعتراف المكسيك رسميا بفلسطين كدولة مستقلة، لكن لديها مكتبٌ تمثيلي في رام الله. كما للسلطة الفلسطينية بعثة خاصة في مكسيكو سيتي.

في يونيو/ حزيران 2023، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إعادة تصنيف بعثتها الدبلوماسية لدى المكسيك من مستوى مفوضية إلى مستوى سفارة انسجامًا مع التعاون والصداقة التي تجمع الشعبين وفق تعبير الوزارة.