Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

الآلاف في شوارع مكسيكو سيتي دعما لغزة ومطالبات بقطع العلاقات مع إسرائيل

متظاهر يحمل زهرة ولافتة كُتب عليها بالإسبانية "المكسيك مع فلسطين"، خلال وقفة احتجاجية في مكسيكو ستي، الثلاثاء 12 أغسطس/ آب 2025.
متظاهر يحمل زهرة ولافتة كُتب عليها بالإسبانية "المكسيك مع فلسطين"، خلال وقفة احتجاجية في مكسيكو ستي، الثلاثاء 12 أغسطس/ آب 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

خرج الآلاف الأحد إلى شوارع مكسيكو سيتي، عاصمة المكسيك، للمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.

سار المتظاهرون في شوارع المدينة، يقرعون الطبول والمقالي، رافعين الأعلام واللافتات، ومرددين الهتافات دعمًا لغزة والفلسطينيين.

اعلان
اعلان

ورأى عدد من المتظاهرين أن المشاهد التي يرونها مع استمرار الحرب في غزة دفعتهم للخروج وتقديم مطالبهم للحكومة.

مظاهرات عدّة

خلال الأسبوع الماضي، خرجت تظاهرة في المدينة نفسها استنكاراً لمقتل صحفيين من الجزيرة و4 صحفيين آخرين بقصف إسرائيلي استهدفهم في خيمتهم بمدينة غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن أنس الشريف كان يقود خلية تابعة لحماس، وهو ادعاء رفضته قناة الجزيرة التي نددت باستهداف صحفييها وإعلاميين آخرين على مدى الأشهر الماضية.

وأفادت لجنة حماية الصحفيين بمقتل ما لا يقل عن 192 صحفياً منذ بدء الحرب على غزة، واصفة إياه بالأكثر دموية للصحافة في التاريخ الحديث.

Related

رئيسة المكسيك تستنكر استمرار الحرب

في شهر يوليو/ تموز الماضي، استنكرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأزمة الإنسانية في غزة بسبب نقص الغذاء في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، دعت بعد انتخابها إلى الاعتراف بدولة فلسطينية من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وفق تعبيرها.

وتنحدر الرئيسة اليسارية من أصول يهودية أوروبية، لكنها انتقدت في يناير/ كانون الثاني 2009، في رسالة علنية، عملية إسرائيلية عسكرية سابقة في قطاع غزة.

وذكّرت شينباوم بأن الحكومة المكسيكية السابقة بقيادة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دانت الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما أعقب ذلك من القصف الإسرائيلي للقطاع.

أدت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 61900 شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي إثر هجوم حماس.

ودخلت شينباوم التاريخ من أوسع أبوابه في الثاني من يونيو/ حزيران 2024 لتكون أول سيدة يتم انتخابها رئيسة للمكسيك منذ استقلال البلاد عام 1821.

ورغم عدم اعتراف المكسيك رسميا بفلسطين كدولة مستقلة، لكن لديها مكتبٌ تمثيلي في رام الله. كما للسلطة الفلسطينية بعثة خاصة في مكسيكو سيتي.

في يونيو/ حزيران 2023، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إعادة تصنيف بعثتها الدبلوماسية لدى المكسيك من مستوى مفوضية إلى مستوى سفارة انسجامًا مع التعاون والصداقة التي تجمع الشعبين وفق تعبير الوزارة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

"استهداف من لا يتفق معها".. أمريكا تتهم إيران بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل في المكسيك

وسط دعوات لقطع العلاقات مع إسرائيل.. متظاهرون في مكسيكو يرشقون السفارة الإسرائيلية ببالونات طلاء

محتجون في مكسيكو سيتي يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة