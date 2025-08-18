الأمس لا يشبه اليوم.. زيلينسكي يتعلم من الماضي ويعود إلى واشنطن لكن بصحبة أوروبية

عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض بمزاج مختلف هذه المرة، مرتديًا بدلة رسمية وهو يصافح نظيره دونالد ترامب الذي أثنى على "الأوتفيت" بإيماءة من يده. لكن لا بد أن زعيم كييف تذكّر، مثل الملايين من الناس، كيف انتهت زيارته السابقة للغرفة البيضاوية قبل أكثر من خمسة أشهر.

للمرة الأولى بعد المشادة الكلامية الشهيرة مع الزعيم الجمهوري، يدخل زيلينسكي البيت الأبيض بنية التفاوض حول الملف الأوكراني وإيجاد حل سريع لإنهاء الحرب. لكنه يصطحب هذه المرة على الأقل خمسة من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، الذين تجمعوا حوله لتقديم الدعم والتخفيف من الضغوط التي قد يتعرض لها.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل، بلجيكا، يوم الأحد، 17 أغسطس 2025 AP

وقد حضر إلى جانبه كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته.

وعن مشاركتهم، أوضح الرئيس الفرنسي ماكرون أن فريق الدعم رفيع المستوى، الذي يرافق زيلينسكي إلى البيت الأبيض، يهدف إلى إظهار وحدة الجبهة بين أوروبا وأوكرانيا، مضيفًا: "إذا أظهرنا ضعفًا اليوم أمام روسيا، فإننا نمهّد الطريق لصراعات مستقبلية".

في غضون ذلك، انتشرت أخبار تفيد بأن القادة الغربيين يرافقون زيلينسكي لمنع حدوث خلاف آخر مع ترامب، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ردعلى هذه الإشاعات بالقول إنهم "لا يأتون لمنع تعرض زيلينسكي للتنمر، بل لأننا كنا نعمل مع الأوروبيين. نحن من دعوناهم للحضور".

كيف تعرض زيلينسكي للتنمر سابقًا؟

في أواخر شباط/فبراير الماضي، شهد البيت الأبيض مشادة حادة بين ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة وزيلينسكي من جهة أخرى، خلال لقاء دام 50 دقيقة في المكتب البيضاوي بحضور الصحفيين.

جرت المقابلة بينما كان ترامب يحاول دفع زيلينسكي لتوقيع صفقة سلام مع روسيا مقابل تنازلات باهظة، وتحت تهديد سحب الدعم الأمريكي، لكن الأخير أصر على موقفه مطالبًا بضمانات.

الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونائب الرئيس جي دي فانس في المكتب البيضاوي Mystyslav Chernov/AP

في ذلك الوقت، أجّل توقيع صفقة المعادن الثمينة التي كان زعييم كييف قد حضر من أجلها، وغادر البيت الأبيض غاضبًا بعد أن اتهمه ترامب بأنه "غير مستعد للسلام"، مطالبًا إياه بأن يكون "ممتنًا ويوافق على وقف إطلاق النار".

النقاش الساخن تحوّل في ذلك الوقت إلى طابع شخصي، حيث انتقد نائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي بسبب "عدم احترامه للبروتوكولات" وحضوره دون بذلة رسمية، متهمًا زعيم كييف بعدم الامتنان لما تقدمه الولايات المتحدة، وسأله: "هل قلت شكرًا ولو لمرة واحدة؟"

الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي Mystyslav Chernov/ AP

بعدها تدخل ترامب قائلاً لنظيره: "أنت الآن لست في موقف جيد جدًا. لقد وضعت نفسك في وضع صعب للغاية. لا تملك الأوراق في الوقت الحالي، ومعنا أصبحت تمتلك بعض الأوراق. أنت تجازف بحياة ملايين الأشخاص، وتعرض العالم لخطر حرب عالمية ثالثة، وما تقوم به يعكس عدم احترام لهذا البلد".

ماذا يريد ترامب من زيلينسكي الآن؟

بعد أكثر من 5 أشهر تغيّر الكثير، لكن يبقى موضوع التنازل عن الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وقد زاد إعلان ترامب عن القمة مع الرئيس الروسي فولوديمير بوتين في ألاسكا قلق أوروبا، التي رأت أنه يمهد لمحادثات لن تكون لصالح كييف.

فبعد قمة ألاسكا، جادل ترامب بأن "روسيا قوة كبيرة جدًا، وهم (أوكرانيا) ليسوا كذلك". وأفادت تقارير لوكالة "رويترز" بأن سيد البيت الأبيض نقل عرضًا من الكرملين يقضي بتجميد معظم خطوط الجبهة إذا تنازلت أوكرانيا عن كامل منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وذكرت المصادر أنه وفق الصفقة المقترحة، ستقوم روسيا بتجميد خطوط الجبهة في المناطق الجنوبية من خيرسون وزابوريجيا، مقابل انسحابها من أجزاء صغيرة من منطقتي سومي وخاركيف.

مع ذلك، رفض زيلينسكي التنازل عن الأراضي قائلاً: "الإجابة على هذا السؤال موجودة بالفعل في دستور أوكرانيا. لا أحد سيتراجع عن هذا، ولن يتمكن أحد من ذلك".

وقبل الاجتماع، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي موضحًا أن المسؤولية تقع على زيلينسكي للموافقة على الشروط التي نوقشت في قمة الولايات المتحدة وروسيا في ألاسكا الأسبوع الماضي، قائلاً: "يمكن للرئيس زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا فورًا إذا أراد، أو يمكنه الاستمرار في القتال. تذكر كيف بدأت الأمور. لا استرجاع لما منحه أوباما في القرم (منذ 12 عامًا، دون إطلاق رصاصة!)، ولا دخول أوكرانيا في الناتو. بعض الأشياء لا تتغير أبدًا!!". فهل يخفف حضور القادة الأوروبيين إلى جانب زعيم كييف الضغط عنه؟