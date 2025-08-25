مسؤول إيراني يتهم إسرائيل باغتيال إبراهيم رئيسي ويتحدّث عن "خيانة روسية"

اتهم عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد صدر، إسرائيل بالضلوع في اغتيال الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قُتل في أيار/مايو 2024 إثر تحطم مروحية في شمال غرب البلاد، في حادث قضى فيه أيضًا وزير الخارجية السابق حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المرافقين.

وقال صدر في مقابلة مع برنامج "سينرجي" الذي يبث على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB): "منذ اللحظة الأولى قلت إن هذا كان اغتيالًا نفذته إسرائيل". وأوضح أن ما يطرحه "تحليل شخصي" لا يستند إلى وثائق أو أدلة.

تشكيك داخلي

وبحسب ما نقلت قناة "إيران إنترناشونال"، أشار مقدّم البرنامج وعدة مصادر إيرانية إلى أن القيادات العسكرية في طهران نفت وجود أي دور لإسرائيل في الحادث، مؤكدة أنه لم يكن عملية اغتيال. ومع ذلك، أعاد ناشطون مناهضون لإسرائيل آنذاك اتهام تل أبيب بالمسؤولية عن تحطم المروحية.

ووفقا لما نقلته "بي بي سي" بالفارسية، اعتبر صدر أن الاغتيال المزعوم هدفه إرسال رسالة من إسرائيل مفادها أنها ستواصل التصعيد إذا واصلت إيران تعزيز قوتها العسكرية ودعم حلفائها الإقليميين مثل حماس وحزب الله والحوثيين، والسعي إلى تطوير برنامجها النووي. وأضاف: "كنت أعلم من خلال اتصالاتي مع حزب الله في لبنان أن إحدى وسائل تبادل الرسائل مع إسرائيل هي عبر العمليات الميدانية".

اتهامات لروسيا

ووجّه صدر أيضًا اتهامات إلى روسيا بالتعاون مع إسرائيل، زاعمًا أنها زودت تل أبيب بمعلومات عن مواقع الدفاعات الجوية الإيرانية. واعتبر أن التحالف الاستراتيجي بين إيران وروسيا، الذي وُقّع مطلع العام الجاري لتعزيز التعاون العسكري، "عديم القيمة"، مشيرًا إلى أن روسيا لم تمارس أي ضغط دبلوماسي لوقف الهجمات الإسرائيلية رغم إداناتها الشكلية.

وأضاف: "علاقتنا مع روسيا يجب أن تكون جدية، لكن لا ينبغي أن نثق بها، لأنها في حال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة لن تقدم لنا أي مساعدة".

ويشغل محمد صدر عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 2017، وهو قريب للمرشد الراحل روح الله الخميني. كما تولى سابقًا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، وكان مستشارًا رفيعًا لوزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف.