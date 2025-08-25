دمار وحرائق.. حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية ترتفع إلى 10 قتلى

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية المكثفة على العاصمة اليمنية صنعاء، إلى عشرة قتلى و92 جريحًا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليمنية.

اعلان اعلان

وقال المتحدث باسم الوزارة، أنيس الأصبحي، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن الوزارة "تجرم وتدين بأشد العبارات جريمة العدوان الصهيوني التي استهدفت العاصمة صنعاء"، مشيرًا إلى أن الحصيلة السابقة كانت ستة قتلى و86 جريحًا، سبعة منهم في حالة حرجة.

تفاصيل الغارات والأضرار

أفادت مصادر محلية وشهادات عيان بأن الغارات دمرت محطة وقود بالكامل، وسط سيارات وشاحنات محترقة في محيط المكان. وذكر الحوثيون المدعومون من إيران أن الضربات طالت عدة مناطق في العاصمة، فيما أكدت قناة "المسيرة" الفضائية استهداف منشأة نفطية تابعة للشركة الوطنية الرئيسية للنفط.

من جانبها، قالت القوات الإسرائيلية إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين قرب القصر الرئاسي، إضافة إلى منشأة نفط في عسار ومحطة كهرباء في حجاز، واصفة الأخيرة بأنها "منشأة حيوية لتزويد الكهرباء للأنشطة العسكرية".

خلفية الهجمات

يشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ أكثر من 22 شهرًا، مستهدفين السفن في البحر الأحمر، ومعلنين أن هجماتهم تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.