صيف بريطانيا 2025 يسجل أعلى رقم قياسي في درجات الحرارة منذ 141 عاماً

من المرجح بشكل شبه مؤكد أن يُصبح صيف 2025 الأكثر دفئاً على الإطلاق في سجلات المملكة المتحدة منذ بدء التسجيلات المناخية عام 1884، وفقاً للإحصاءات الأولية الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية (Met Office).

وبلغ متوسط درجة الحرارة في المملكة المتحدة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 25 أغسطس 16.13°م، أي ما يزيد بـ 1.54°م عن المتوسط المناخي طويل الأمد، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في صيف 2018، والذي بلغ 15.76°م.

وأكدت عالمة المناخ في مكتب الأرصاد الجوية، إيما كارلايل، أن "الإحصاءات الأولية تشير إلى أن صيف 2025 سيتجاوز على الأرجح الرقم القياسي الحالي، ما لم تنخفض درجات الحرارة بأربع درجات مئوية عن المتوسط خلال بقية شهر أغسطس، وهو أمر لا تدعمه التوقعات الجوية الحالية".

وأضافت كارلايل أن تحقيق هذا الرقم القياسي سيُخرج صيف 1976 من بين الخمسة أشد فصول الصيف حرارة منذ 1884، ما يعني أن جميع السنوات الخمس الأشد حرارة في السجلات ستسجل بعد عام 2000.

ويُعد صيف 2025 متميزاً بثبات وتواصل ارتفاع درجات الحرارة، رغم عدم تسجيل موجات حرارة طويلة الأمد. فقد شهدت المملكة المتحدة أربع موجات حارة خلال الصيف، كل منها قصيرة ومتقطعة، دون أن تدفع درجة الحرارة القصوى السنوية إلى مستويات قياسية.

وسُجّلت أعلى درجة حرارة في 2025 عند 35.8°م في فافرشام، بمقاطعة كينت، وهي أقل من القياسي التاريخي البالغ 40.3°م، المسجل في يوليو 2022.

في المقابل، سجّل صيف 1976 ستة عشر يوماً تجاوزت فيها درجات الحرارة 32°م، مقابل تسعة أيام فقط في 2025. لكن ما يميز صيف 2025 هو الاستمرارية في الدفء، وليس ارتفاع الذروات الحرارية.

ويعزى هذا الدفء المتواصل إلى مزيج من عوامل مناخية، تشمل جفاف التربة الناتج عن ربيع جاف، وتمركز أنظمة الضغط الجوي المرتفع، وارتفاع غير معتاد في درجات حرارة البحار المحيطة بالبلاد، مما ساهم في تسريع تراكم الحرارة واستمرارها.

كما سُجّلت درجات الحرارة القصوى والدنيا فوق المتوسط بشكل ملحوظ، مع تجاوز خاص في درجات الحرارة الدنيا.

وعلى صعيد الهطول، سُجّل حتى الآن 72% فقط من متوسط كمية الأمطار الصيفية طويلة الأمد، في حين كان من المتوقع أن تصل النسبة إلى 93% في هذا الوقت من الموسم.

وتباينت الظروف إقليمياً، حيث شهدت وسط وجنوب وشرق إنجلترا وويلز جفافاً شديداً، بينما كانت المناطق الشمالية الغربية، ولا سيما اسكتلندا، أكثر رطوبة.

وتشير البيانات إلى أن إنجلترا هي الدولة الأكثر جفافاً بين دول المملكة المتحدة هذا الصيف، بينما تُعد اسكتلندا الأكثر رطوبة.

ويأتي ذلك في أعقاب ربيع 2025، الذي يُعد أشد ربيع جفافاً في إنجلترا منذ أكثر من مئة عام، كما يُعد الفصل من يناير إلى يوليو 2025 الأشد جفافاً منذ عام 1929.

من ناحية أخرى، تفوقت كميات أشعة الشمس المسجلة على المتوسط، لا سيما في إنجلترا، التي شهدت صيفاً مشمساً بشكل لافت.

ويُذكر أن متوسط درجة الحرارة الصيفية في المملكة المتحدة خلال الفترة 1991–2020 بلغ 14.59°م، أي ما يزيد بـ 0.8°م عن الفترة 1961–1990، في مؤشر على اتجاه تصاعدي مستمر في درجات الحرارة.

ومن المقرر أن يُصدر مكتب الأرصاد الجوية الإحصاءات الكاملة والمؤقتة لشهر أغسطس وصيف 2025 يوم الاثنين 1 سبتمبر.