عقوبات أمريكية تطال ثلاث منظمات فلسطينية حقوقية.. والتهمة: التعاون مع المحكمة الجنائية

اعلان

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العقوبات تستهدف منظمات الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، معتبرًا أنها شاركت في "الاستهداف غير المشروع لإسرائيل" عبر المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف في بيان نشر على موقع وزارة الخزانة أن هذه المنظمات "انخرطت في جهود للتحقيق أو اعتقال أو محاكمة إسرائيليين من دون موافقة إسرائيل".

المنظمات ترد: "غطاء سياسي لإسرائيل"

أدانت المنظمات الثلاث العقوبات ووصفتها في بيان مشترك على منصة “إكس” بأنها “غير أخلاقية وغير قانونية وغير ديمقراطية”.

وجاء في البيان: "فقط الدول التي لا تبدي أي اعتبار للقانون الدولي ولإنسانيتنا المشتركة يمكن أن تتخذ مثل هذه الإجراءات البشعة ضد منظمات حقوقية تعمل على إنهاء الإبادة الجماعية". وأضاف: "بينما يتحرك العالم لفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل، تعمل حليفتها الولايات المتحدة على تدمير مؤسسات فلسطينية تسعى لمحاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى ضد المدنيين".

واعتبرت المنظمات الثلاث أن واشنطن تعمل على توفير غطاء سياسي لإسرائيل في مواجهة أي مساءلة دولية.

كما وصفت منظمة العفو الدولية القرار الأمريكي بأنه "هجوم مشين على حقوق الإنسان والسعي العالمي لتحقيق العدالة".

وقالت إريكا غيفارا-روساس، المديرة العليا للبحوث والسياسات في المنظمة: "هذه المنظمات تقوم بعمل حيوي وشجاع، توثق بدقة انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر الظروف رعبًا". وأضافت أن القرار يكشف "الجهود المتعمّدة لإدارة ترامب لتقويض العدالة الدولية وحماية إسرائيل من المساءلة".

المحكمة الجنائية الدولية في قلب المواجهة

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، رفعت المنظمات الثلاث دعوى إلى المحكمة طالبت فيها بالتحقيق في الغارات الإسرائيلية على مناطق مكتظة بالسكان، وحصار غزة، والتهجير القسري، واستخدام الغاز السام، وحرمان السكان من الغذاء والماء. كما دعت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق القادة الإسرائيليين بتهم ترقى إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة بالفعل مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب من بينها "التجويع كوسيلة حرب"، وجرائم ضد الإنسانية.

كما أصدرت مذكرة بحق محمد الضيف، القائد العسكري في حركة حماس الذي قالت إسرائيل إنه كان من المخططين لهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مؤكدة أنه قُتل في غارة العام الماضي.

الحماية الأمريكية لإسرائيل

يأتي ذلك في سياق حملة شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعاقبة المنظمات التي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ملفات تتعلق بإسرائيل.

وقد فرضت عقوبات على تسعة مسؤولين في المحكمة، من بينهم المدعي العام كريم خان، كما تبنّت سياسة رفض أو إلغاء تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين ومن منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى نشاطهم القانوني أمام المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية.