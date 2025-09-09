إدانات دولية وعربية واسعة للهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في قطر

أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم "بأشد العبارات"، معتبرة أنه "عمل إجرامي يمثل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية"، وفق ما جاء في بيان المتحدث الرسمي ماجد الأنصاري. وأضاف أن "قطر لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور، والتحقيقات جارية على أعلى مستوى وسيُعلن عن تفاصيل إضافية قريبًا".

وقد أثار الهجوم موجة تنديد واسعة، عكست حالة من الغضب والقلق على المستويين الدولي والإقليمي. وتوحدت المواقف في وصف الغارة بأنها خرق صارخ لسيادة دولة قطر وتصعيد خطير يهدد جهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

الأمم المتحدة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارات الإسرائيلية، معتبرًا أنها "انتهاك صارخ لسيادة قطر ولسلامة أراضيها"، ودعا الأطراف كافة إلى العمل من أجل "التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، لا إلى تقويضه".

البابا ليو

حذّر البابا ليو الرابع عشر من خطورة التطورات، قائلاً من المقر البابوي الصيفي في كاستل غاندولفو: "هناك أخبار خطيرة فعلًا في هذه اللحظة: هجوم إسرائيل على بعض قادة حماس في قطر. الوضع برمته خطير للغاية".

السعودية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا يدين "العدوان الإسرائيلي" بحسب تعبيرها، معتبرة أنه "انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر الشقيقة" ومحذّرة من "العواقب الوخيمة الناتجة عن إصرار إسرائيل على خرق القانون الدولي والأعراف الدولية".

دخان يتصاعد من انفجار ناتج عن غارة إسرائيلية في الدوحة، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025. AP

لبنان

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن "هذا الاعتداء يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، والتي تُظهر عزمها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة".

إيران

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الإسرائيلي على مسؤولي حماس في قطر بأنه "خطير" و"انتهاك للقانون الدولي"، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية.

الإمارات

أدانت الإمارات الهجوم "الجبان" و"الصارخ"، ورأى وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان أنه يمثل "تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي"، مؤكدًا تضامن بلاده الكامل مع قطر ودعمها لكل إجراءات حماية أمنها.

الأردن

وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الهجوم الإسرائيلي بأنه "جبان" ويمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، وذلك في منشور له عبر منصة X.

الكويت

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للعدوان الذي وصفته بـ"الغاشم"، مؤكدة وقوفها إلى جانب قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي.

الجزائر

استنكرت الخارجية الجزائرية بشدة الهجوم، واعتبرته "عدوانًا غاشمًا"، مؤكدة "تضامن الجزائر الكامل مع دولة قطر الشقيقة في هذا الظرف الاستثنائي".

تركيا

رأت وزارة الخارجية التركية أن "استهداف وفد حماس المفاوض في وقت تتواصل فيه محادثات وقف إطلاق النار يظهر أن إسرائيل لا تهدف إلى الوصول إلى السلام بل إلى مواصلة الحرب"، مضيفة أن "ذلك دليل على تبني إسرائيل سياسة توسعية وإرهاب الدولة".

سلطنة عمان

استنكرت الخارجية العمانية الهجوم وأكدت تضامنها مع قطر، مشددة على أن "الاغتيالات السياسية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على سيادة الدول، وتشكل تصعيدًا خطيرًا".

مصر

اعتبرت الرئاسة المصرية الغارة "تطورًا خطيرًا وسابقة غير مقبولة"، ووصفتها بأنها "اعتداء مباشر على سيادة قطر، الدولة التي تلعب دورًا محوريًا في الوساطة لوقف إطلاق النار".

وأكد البيان "إدانة مصر بأشد العبارات للعملية العدوانية الإسرائيلية"، مشددًا على أنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمبادئ احترام سيادة الدول"، ومحذّرًا من أنها "تهدد الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والاستقرار".