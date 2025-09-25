بعد تحليق مسيّرات فوق مطارات الدنمارك: الناتو يتعامل بجدية ويتعهد بحماية البنية التحتية الحيوية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، يوم الخميس، أن الحلف يتعامل بـ"جدية بالغة" مع تحليق طائرات مسيّرة مجهولة فوق مطارات الدنمارك، مؤكداً سعي الناتو لضمان حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد.

اعلان اعلان

وكتب روته على منصة "إكس": "تحدثت للتو مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن بشأن مسألة المسيرات التي نتعامل معها بجدية بالغة" مضيفًا: "أعضاء الناتو والدنمارك يبحثون معًا كيفية ضمان أمن وسلامة بنيتنا التحتية الحيوية".

توغلات مسيّرات متعددة وإغلاق المطارات

وشهدت الدنمارك خلال الأسبوع الجاري تحليق عدد من الطائرات المسيّرة مجهولة الهوية فوق عدة مطارات، أبرزها مطار كوبنهاغن ومطار ألبورغ، ما أدى إلى إغلاقهما لساعات. كما تم رصد هذه الطائرات بالقرب من مطارات إيسبيرغ وسوندربورغ وسكريدستروب، إضافة إلى قواعد جوية تضم طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وإف-35، جميعها تقع في شبه جزيرة جاتلاند بغرب البلاد.

وأفادت الشرطة الدنماركية بأن طائرات مسيّرة شوهدت أيضًا بالقرب من مطاري إسبيرج وسونابورغ، مؤكدة تكرار نمط تحليق مشابه لذلك الذي تسبب في تعليق الرحلات في مطار كوبنهاغن بين ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء.

كما شوهدت أضواء خضراء وامضة قادمة من غرب مطار ألبورغ، وأظهر مقطع فيديو الضوء وهو يتحرك بعيدًا عن المطار نحو الغرب.

"الهجوم الأخطر"

وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن هذه الحوادث بأنها "الهجوم الأخطر" على البنية التحتية الحيوية للبلاد، مشيرة إلى وجود صلة محتملة بسلسلة توغلات روسية في أوروبا، رغم عدم تقديم أدلة ملموسة.

وأضافت أن الحوادث تتوافق مع توجه أوسع لهجمات مسيّرات وانتهاكات جوية في بولندا ورومانيا وإستونيا.

"عملية ممنهجة"

وأعرب وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس لوند بولسن، عن اعتقاده بأن تحليق الطائرات المسيّرة الذي أدى إلى إغلاق مطارات محلية مرتين خلال هذا الأسبوع يُظهر عملية ممنهجة يقف خلفها طرف محترف.

وقال في مؤتمر صحفي: "لا شك أن كل شيء يشير إلى أن هذا من عمل طرف محترف، خاصة عندما نتحدث عن عملية ممنهجة في مواقع عدة في وقت واحد تقريبًا.. هذا ما أُعرّفه بأنه هجوم مركّب بأنواع مختلفة من الأسلحة".

من جانبه، أكد وزير العدل، بيتر هوملغارد، عزم الحكومة على تعزيز قدرة البلاد في رصد الطائرات المسيّرة وتحييدها، مشددًا على أنه "لا يوجد تهديد عسكري مباشر ضد الدنمارك". وأوضح أن الحكومة ستقترح تشريعًا يسمح لأصحاب البنية التحتية باتخاذ إجراءات دفاعية ضد الطائرات المسيّرة، في ظل استمرار تهديد الهجمات الهجينة على البلاد.

روسيا تنفي أي ضلوع

نفت روسيا رسميًا أي علاقة لها بتحليق الطائرات المسيّرة فوق مطارات الدنمارك، والتي أدت إلى إغلاق مطاري كوبنهاغن وألبورغ لفترة وجيزة. وقالت السفارة الروسية في كوبنهاغن، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن "الحوادث التي تسببت باضطرابات في مطارات دنماركية هي استفزاز مدبر"، مؤكدة أن "الجانب الروسي يرفض بشدة التكهنات السخيفة بشأن ضلوعه في هذه الحوادث".