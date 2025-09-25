الفلسطينيون يتفقدون آثار الضربة العسكرية الإسرائيلية على منزل عائلة أبو دحروج في زوايدة
No Comment

فيديو. مقتل 17 شخصًا في غارات إسرائيلية على غزة وسط دعوات لوقف إطلاق النار

آخر تحديث:

قُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة يوم الخميس، وفقًا لمسؤولين صحيين محليين، فيما تصاعدت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

أفادت مستشفى الأقصى أن من بين القتلى امرأة وثمانية أطفال في بلدة الزوايدة، حيث أصابت غارة منزلاً وخيمة.

وأدت غارات أخرى في دير البلح وخان يونس إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال. وفي خان يونس، قُتل أربعة أشخاص عندما أصابت غارة مبنى سكنياً، وفقاً لمستشفى ناصر.

وجاءت هذه الهجمات في وقت انتقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، قبل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة. وتعد فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا من بين الدول التي أعلنت مؤخراً الاعتراف، رغم المعارضة من إسرائيل والولايات المتحدة.

