اليوم 727 لحرب غزة: قصف متواصل والبحرية الإسرائيلية تسيطر على معظم سفن "أسطول الصمود"

دخلت الحرب في قطاع غزة، الخميس، يومها الـ 727 حيث توجّهت الأنظار نحو البحر الأبيض المتوسط مع سيطرة البحرية الإسرائيلية منذ منتصف الليل على معظم سفن "أسطول الصمود" المتوجه إلى شواطئ القطاع لكسر الحصار الإسرائيلي.
ومنذ الفجر، تعرضت مناطق عدة للقطاع للقصف الإسرائيلي من بينها دير البلح وخان يونس ومدينة غزة، بينما سجل مقتل عدد من الفلسطينيين.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال، الأربعاء، إن أي شخص سيبقى داخل مدينة غزة شمالي القطاع "سيُصنّفه الجيش كإرهابيّ أو مؤيّد للإرهاب".
وفي آخر تحديث لها الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 66,225 قتيلاً و168,938 مصابًا.
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ديمقراطيون في الكونغرس يحذرون من تهديدات لأسطول المساعدات إلى غزة ويطالبون روبيو بحماية الركاب الأميركيين
وجه عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس رسائل إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، طالبوا فيها باتخاذ خطوات عاجلة لضمان سلامة المدنيين المشاركين في أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.
ونقلت شبكة "أي بي سي" الأميركية عن تلك الرسائل أن 24 أميركياً يوجدون بين ركاب الأسطول، الذي يضم مئات المتطوعين من أكثر من 40 دولة شاركوا في الرحلة البحرية بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وحذّر النواب الديمقراطيون من أن ركاب الأسطول يواجهون خطراً جدياً في ظل الهجمات التي تعرضت لها السفن المشاركة، مؤكدين أن الأسطول استُهدف ثلاث مرات على الأقل بمسيّرات خلال الأيام الماضية.
ودعت الرسائل وزير الخارجية الأميركي إلى ضمان الحماية اللازمة للمدنيين، واتخاذ موقف واضح تجاه أي أعمال قد تعرض حياتهم للخطر أثناء تنفيذ مهمتهم الإنسانية.
ماكرون يطالب السلطات الإسرائيلية بحماية الفرنسيين على متن أسطول الصمود
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، السلطات الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي في تعاملها مع "أسطول الصمود العالمي"، وضمان سلامة الركاب الفرنسيين الذين كانوا على متنه.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقب القمة الأوروبية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إن بلاده "تطالب بحماية جميع مواطنيها الذين اتخذوا هذا القرار، وهو قرار نابع من التزام بمواجهة وضع سبق أن ندّدنا به على أعلى المستويات وتحركنا حياله، وسنواصل تحركنا".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "على الجميع احترام القواعد الدولية وحماية مواطنينا كما ينبغي"، مشيرا إلى أنه يتابع التطورات عن كثب بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، خصوصا إيطاليا وإسبانيا.
وشدد ماكرون على أنه "لا يوجد أي مبرر لانتهاك القانون الدولي أو مخالفة قواعده".
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تظاهرة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل تنديدا بالهجوم على أسطول الصمود ودعما لغزة
تظاهر العشرات أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل تنديدا بالهجوم على "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، وللتعبير عن دعمهم لسكان القطاع.
".وشهدت التظاهرة، التي نقلتها "يورونيوز"، رفع أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها بالإنجليزية: "أبحروا إلى غزة واكسروا الحصار".
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة ويدعو حماس للالتزام بها
رحب الاتحاد الأوروبي بالتزام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الحرب في غزة، معتبرًا أن ذلك يوفر مخرجًا من هذا الصراع المدمر.
وأكد الاتحاد في بيان أنه يدعم مبادئ ترمب بشأن نزع سلاح حركة حماس، وعدم منحها أي دور في الحكم المستقبلي، وإزالة أي تهديد لإسرائيل.
كما أعلن دعمه للمبادئ التي حددها ترمب بخصوص عدم احتلال غزة وعدم تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن الترتيبات الانتقالية يجب أن تمهد الطريق لسلام دائم وأفق سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
ورحب الاتحاد بقرار إسرائيل دعم الخطة، وحث حركة حماس على الالتزام بها، وإطلاق سراح الرهائن وإلقاء سلاحها، داعيًا أصحاب النفوذ إلى إيصال هذه الرسائل إلى الحركة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا حل عسكريًا للصراع، ودعا جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة والمشاركة في إنهاء المأساة في غزة فورًا. كما أعلن عن استعداده للتعاون مع الشركاء الإقليميين للعمل معًا على الخطوات التالية بشأن غزة.
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هولندا تعلن نيتها تولي علاج عدد "محدود جدا" من أطفال غزة المصابين
أعلنت هولندا الخميس عن نيّتها تولّي علاج عدد "محدود جدّا" من الأطفال المصابين في غزة في مستشفياتها، مغيّرة بذلك موقفها في هذا الصدد لتلتحق بعدّة دول أوروبية أخرى اتّخذت تدابير مماثلة.
وكشفت الحكومة الهولندية في رسالة ساهم في خطّها وزير الخارجية ديفيد فان فيل أنها تنظر في سبل تتيح لها توفير الرعاية لبعض الأطفال مؤقتا في هولندا.
وجاء في الرسالة "هم أطفال بحاجة إلى رعاية معقّدة عالية التخصّص يواجهون خطر الموت عمّا قريب ولا تتوفّر لهم أيّ مساعدة فورية راهنا" في جوار قطاع غزة.
وزير الخارجية المصري: ندعم خطة ترامب لغزة مع الحاجة إلى مناقشة تفاصيل التنفيذ
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة تدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤيته لإنهاء الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الخطة تتطلب مزيدًا من النقاش بشأن كيفية تنفيذها، خصوصًا ما يتعلق بمسألتي الحكم والأمن.
وأوضح عبد العاطي أن هناك العديد من الثغرات التي تحتاج إلى المعالجة في ما يخص خطة ترامب لغزة، مؤكدًا أن تنفيذها ممكن في حال توفرت الإرادة السياسية، لكنه شدد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية لضمان نجاحها.
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بلجيكا استدعت سفيرة إسرائيل على خلفية اعتراض الأسطول المتوجه إلى غزة
أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الخميس أنه استدعى سفيرة إسرائيل على خلفية توقيف سبعة مواطنين بلجيكيين كانوا على متن سفن اسطول الصمود المتوجه إلى غزة والذي اعترضته البحرية الإسرائيلية.
وأوضح أمام البرلمان البلجيكي "إن الطريقة التي اعترضوا فيها (..) ومكان الاعتراض في المياه الدولية أمر غير مقبول، لذا استدعيت السفيرة".
إسرائيل سترحّل ناشطي "أسطول الصمود العالمي" إلى أوروبا
أعلنت السطات الاسرائيلية الخميس أنها ستُرحِّل إلى أوروبا جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية خلال محاولتها الوصول إلى غزة، وأن أيا من السفن لم يتمكن من كسر الحصار البحري المفروض على القطاع الفلسطيني المحاصر.
منظمة الصحة العالمية: عشرات آلاف المصابين في غزة منذ أكتوبر 2023 بحاجة إلى رعاية وتأهيل طويل الأمد
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون إصابات غيّرت حياتهم، من بينهم طفل واحد من كل أربعة مصابين.
وأوضحت المنظمة أن آلاف الجرحى سيحتاجون إلى رعاية طبية ودعم تأهيلي يمتد لسنوات قادمة، مشيرة إلى تسجيل 167,376 مصابًا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، اضطر أكثر من 5 آلاف منهم إلى الخضوع لعمليات بتر أطراف.
أردوغان يندد بـ "وحشية إسرائيل" بعد اعتراضها "أسطول الصمود"
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتراض القوات الإسرائيلية "أسطول الصمود" الذي كان متوجها إلى قطاع غزة، معتبرا أنه تصرّف يدل "مرة أخرى على وحشية إسرائيل".
وزارة الصحة في غزة: 77 قتيلاً و222 مصابًا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 77 قتيلاً و222 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت أن إجمالي ضحايا الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 66,225 قتيلاً و168,938 مصابًا.
"أسطول الصمود" يطالب بتدخل دولي فوري بعد اعتراض سفنه
قال "أسطول الصمود العالمي" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنه السلمية في المياه الدولية واحتجزت مئات المتطوعين على متنها.
وأوضح أن أكثر من 443 متطوعًا من 47 دولة ما زالوا محتجزين "بشكل غير قانوني" بعد اعتراض الأسطول، مشيرًا إلى أن المشاركين تعرضوا لهجوم باستخدام مدافع المياه ورش بمياه عادمة، إضافة إلى التشويش على اتصالاتهم.
واعتبر الأسطول أن اعتراض القافلة في المياه الدولية يشكل "جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مطالبًا بتدخل دولي فوري لضمان سلامة المتطوعين والإفراج عنهم.
الجيش الإسرائيلي ينفي دخول سفن "أسطول الصمود" إلى المياه الإقليمية قبالة غزة
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن سفن "أسطول الصمود" لم تتمكن من دخول المياه الإقليمية قبالة سواحل غزة.
ماليزيا: الجيش الإسرائيلي يحتجز 23 من مواطنيها على متن "أسطول الصمود"
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن السلطات أبلغته باحتجاز الجيش الإسرائيلي 23 مواطنًا ماليزيًا كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" المتجهة إلى غزة.
وأضاف أنه سيتواصل مع قادة في الشرق الأوسط وحلفاء آخرين، من بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لضمان إطلاق سراحهم.
مصادر طبية: 15 قتيلاً في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في غزة منذ فجر اليوم
قالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إن 15 شخصًا قُتلوا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في القطاع منذ فجر اليوم.
رئيس الوزراء الباكستاني يدين "الهجوم الخسيس" على "أسطول الصمود"
أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بشدة، "الهجوم الذي شنته إسرائيل على أسطول الصمود العالمي"، واصفًا إياه بالعمل "الخسيس".
وكتب شريف في منشور على منصة "إكس" أن "باكستان تدين بشدة الهجوم الخسيس الذي شنته القوات الإسرائيلية على أسطول صمود غزة المكوَّن من 40 سفينة، والذي كان يحمل على متنه أكثر من 450 عاملًا إنسانيًا من 44 دولة".
وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه بشأن المعتقلين، قائلاً: "نأمل وندعو من أجل سلامة جميع الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بصورة غير قانونية، وندعو إلى إطلاق سراحهم فورًا".
وأضاف: "لقد كانت جريمتهم الوحيدة نقل مساعدات للشعب الفلسطيني".
Pakistan strongly condemns the dastardly attack by Israeli forces on the 40 vessel Samud Gaza flotilla, carrying over 450 humanitarian workers from 44 countries.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 1, 2025
We hope and pray for the safety of all those who have been illegally apprehended by Israeli forces and call for their…
الخارجية البرازيلية تدين اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات المتجه إلى غزة
أدانت وزارة الخارجية البرازيلية اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات المتجه إلى غزة، مؤكدة وجود مواطنين برازيليين على متن السفن، بينهم النائبة لويزيان برازيليا.
وقالت الوزارة إن العملية العسكرية الإسرائيلية تمثل "انتهاكًا لحقوق النشطاء السلميين" المشاركين في "أسطول الصمود".
بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء اعتراض إسرائيل لـ"أسطول الصمود"
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها بعد اعتراض إسرائيل لـ"أسطول الصمود"، مشيرة إلى أنها على تواصل مع عائلات مواطنين بريطانيين كانوا ضمن المشاركين.
إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد اعتراض "أسطول الصمود"
استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، على خلفية اعتراض "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة.
وقالت الوزارة إنها تتابع عن كثب أوضاع الأسطول، مؤكدة استعدادها لتوفير الحماية الدبلوماسية والقنصلية للمواطنين الإسبان الموجودين على متن السفن.
وزارة الخارجية الإسرائيلية تنشر صورًا لناشطي "أسطول الصمود" عقب توقيفهم في البحر الأبيض المتوسط
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورًا لعدد من الناشطين المشاركين في "أسطول الصمود" بعد توقيفهم في البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: وزارة الخارجية الإسرائيلية
إسرائيل تسيطر على أكثر من 40 سفينة من "أسطول الصمود"
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سيطر حتى الآن على أكثر من 40 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي". وأضافت أن مئات المشاركين يجري نقلهم إلى ميناء أسدود، حيث سيخضعون إما لعملية ترحيل طوعي أو لإجراءات قضائية تمهيدًا لترحيل قسري.
وأشارت الهيئة إلى أن قوات الجيش والبحرية تواصل عمليات مسح بحري للتأكد من عدم تمكن أي سفينة من الاقتراب من قطاع غزة.
كولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد اعتراض "أسطول الصمود"
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأربعاء، طرد جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في بلاده، احتجاجًا على ما وصفه بـ"جريمة دولية" ارتكبتها القوات الإسرائيلية باعتراضها "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة.
وقال بيترو، الذي يتولى الحكم منذ عام 2022، إن إسرائيل احتجزت امرأتين كولومبيتين كانتا ضمن الناشطين المشاركين في الأسطول أثناء إبحاره في "المياه الدولية"، مطالبًا بإطلاق سراحهما فورًا. وأكد في بيان رفضه "أي عمل يمسّ بسلامة المواطنين الكولومبيين في الخارج أو حريتهم أو حقوق الإنسان"، معلنًا في الوقت نفسه إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل بشكل فوري.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت، الأربعاء، "عدة سفن" من الأسطول أثناء اقترابها من قطاع غزة، بينها سفينة كانت على متنها الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، بعد أن وجهت السلطات الإسرائيلية تعليمات للسفن بتغيير مسارها.
ويضم "أسطول الصمود العالمي"، الذي انطلق مطلع سبتمبر/أيلول من إسبانيا وتونس وإيطاليا، نحو 45 سفينة تقل مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 50 دولة، ويحمل على متنه حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية، ويؤكد منظموه أنه في "مهمة سلمية وغير عنيفة".
الخارجية الإسرائيلية: المشاركون في "أسطول الصمود" سيُرحّلون إلى أوروبا
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المشاركين في "أسطول الصمود" باتوا في طريقهم إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن السلطات ستباشر إجراءات ترحيلهم إلى دول أوروبية.
Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025