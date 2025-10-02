اليوم 727 لحرب غزة: قصف متواصل والبحرية الإسرائيلية تسيطر على معظم سفن "أسطول الصمود"

ومنذ الفجر، تعرضت مناطق عدة للقطاع للقصف الإسرائيلي من بينها دير البلح وخان يونس ومدينة غزة، بينما سجل مقتل عدد من الفلسطينيين.

اعلان اعلان

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال، الأربعاء، إن أي شخص سيبقى داخل مدينة غزة شمالي القطاع "سيُصنّفه الجيش كإرهابيّ أو مؤيّد للإرهاب".

وفي آخر تحديث لها الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 66,225 قتيلاً و168,938 مصابًا.

التغطية الحيّة:

${title} ${body}