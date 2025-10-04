فيديو - دعماً لغزة: احتجاجات في لندن تنتهي باعتقالات ومسيرة حاشدة في برشلونة

تواصلت اليوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر التظاهرات الداعمة لغزة في عدد من المدن الأوروبية، حيث خرجت حشود في لندن وبرشلونة للتنديد بالحرب في غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار.

وبينما شددت السلطات البريطانية إجراءاتها الأمنية واعتقلت عدداً من المتظاهرين، شهدت مدينة برشلونة واحدة من أكبر المسيرات التضامنية في إسبانيا، بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والنقابات.

تظاهرات في لندن واعتقالات بصفوف المحتجين

اعتقلت الشرطة في لندن، يوم السبت، عددًا من المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط المدينة للاحتجاج على الحرب في غزة

وكانت الشرطة والحكومة البريطانية قد دعتا المنظمين إلى تأجيل التظاهرة، عقب الهجوم الذي استهدف كنيس "هيتون بارك كونغريغيشون" في مدينة مانشستر خلال يوم الغفران (أقدس أيام التقويم اليهودي) وأسفر عن مقتل اثنين من المصلين في وقت سابق هذا الأسبوع.

ورغم أن الاحتجاجات كانت سلمية إلى حدٍّ كبير، يرى بعض المنتقدين أن شعارات مثل "من النهر إلى البحر، ستتحرر فلسطين" تُحرّض على العنف.

في المقابل، يقول آخرون بينهم يهود يشاركون في هذه التظاهرات إنهم يطالبون بوقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.

مسيرة ضخمة في برشلونة دعماً لغزة

شهدت مدينة برشلونة، مسيرة جماهيرية ضخمة دعماً لغزة، شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين تلبيةً لدعوة أكثر من 500 منظمة وجمعية مدنية.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"الاستعمار والإبادة الجماعية والفصل العنصري"، فيما دعا المنظمون الحكومات والمؤسسات والشركات إلى قطع جميع أشكال التعاون والعلاقات مع إسرائيل.

وقال المنظمون إنهم يسعون إلى أن تكون هذه الفعالية أوسع تحرك تضامني تشهده كتالونيا حتى الآن، ودعوا المشاركين إلى ارتداء اللون الأسود تعبيراً عن الحداد على ضحايا الحرب في غزة.

وانطلقت المسيرة عند الظهر من حدائق سلفادور إسبريو (Jardinets de Gràcia)، وتوقفت أمام مقر المفوضية الأوروبية في برشلونة، حيث طالب النشطاء الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الفلسطينيين وفرض عقوبات على (إسرائيل).

وتعاون في تنظيم الحدث عدد من الهيئات، من بينها الجالية الفلسطينية في كتالونيا، وائتلاف "أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل"، و "أسطول الصمود العالمي"، إلى جانب النقابات العمالية الكبرى مثل CCOO وUGT وIntersindical، فضلاً عن منظمات الأحياء والجماعات النسوية ومنصات العدالة العالمية كـLaFede.