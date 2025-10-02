هجوم دهس وطعن أمام كنيس يهودي في مانشستر يوقع قتيلين وعددًا من الجرحى

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في عملية دهس وطعن وقعت أمام كنيس يهودي في مدينة مانشستر بشمال غرب إنكلترا.

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وقالت شرطة مانشستر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن عناصرها أطلقوا النار على رجل يُعتقد أنه منفذ الهجوم، مضيفة أنه لم يتأكد بعد ما إذا كان على قيد الحياة بسبب "أشياء مشبوهة" كانت بحوزته. وأوضحت أن وحدة مختصة بتفكيك المتفجرات تعمل في مكان الحادث.

وأفادت الشرطة، في وقت سابق، بأنها تلقت بلاغًا عن "حادثة طعن خارج كنيس يهودي" في منطقة كرامسال، مشيرة إلى إصابة أربعة أشخاص. وأكد جهاز الإسعاف أنه استجاب على الفور لبلاغ "حادثة كبرى"، حيث وصلت فرق الطوارئ عند الساعة 9:41 صباحًا بالتوقيت المحلي (08:41 ت غ) وعالجت أربعة مصابين بجروح ناجمة عن عملية دهس وطعن.

وأكد رئيس بلدية مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، أن "الخطر قد زال"، بعد سيطرة قوات الأمن على الموقف.

وجاء الهجوم تزامنًا مع إحياء اليهود ليوم الغفران أو "كيبور". وفي تعليق على الحادث، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يشعر بـ"استياء شديد" من وقوع الهجوم عند كنيس يهودي في كرامسال، مضيفًا أن "تنفيذه في يوم كيبور، أقدس الأيام اليهودية، يجعله أكثر فظاعة". وأوضح مسؤول بريطاني أن ستارمر سيختصر مشاركته في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن ليعود إلى لندن ويترأس اجتماع أزمة طارئ لحكومته.

ويُعد يوم الغفران أو "كيبور" اليوم الأقدس في التقويم اليهودي، حيث تتوقف فيه الأعمال ووسائل النقل وحتى المطارات في إسرائيل، فيما يلتزم اليهود بالصوم وأداء الصلوات.