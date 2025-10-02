Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

هجوم دهس وطعن أمام كنيس يهودي في مانشستر يوقع قتيلين وعددًا من الجرحى

خدمات الطوارئ في موقع طعن في كنيس هيتون بارك العبرية، في كرومبسال، مانشستر، إنجلترا، الخميس 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
خدمات الطوارئ في موقع طعن في كنيس هيتون بارك العبرية، في كرومبسال، مانشستر، إنجلترا، الخميس 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button

عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "الاستياء الشديد إزاء الهجوم عند كنيس يهودي في كرامسال".

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في عملية دهس وطعن وقعت أمام كنيس يهودي في مدينة مانشستر بشمال غرب إنكلترا.

اعلان
اعلان

وقالت شرطة مانشستر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن عناصرها أطلقوا النار على رجل يُعتقد أنه منفذ الهجوم، مضيفة أنه لم يتأكد بعد ما إذا كان على قيد الحياة بسبب "أشياء مشبوهة" كانت بحوزته. وأوضحت أن وحدة مختصة بتفكيك المتفجرات تعمل في مكان الحادث.

وأفادت الشرطة، في وقت سابق، بأنها تلقت بلاغًا عن "حادثة طعن خارج كنيس يهودي" في منطقة كرامسال، مشيرة إلى إصابة أربعة أشخاص. وأكد جهاز الإسعاف أنه استجاب على الفور لبلاغ "حادثة كبرى"، حيث وصلت فرق الطوارئ عند الساعة 9:41 صباحًا بالتوقيت المحلي (08:41 ت غ) وعالجت أربعة مصابين بجروح ناجمة عن عملية دهس وطعن.

وأكد رئيس بلدية مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، أن "الخطر قد زال"، بعد سيطرة قوات الأمن على الموقف.

Related

وجاء الهجوم تزامنًا مع إحياء اليهود ليوم الغفران أو "كيبور". وفي تعليق على الحادث، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يشعر بـ"استياء شديد" من وقوع الهجوم عند كنيس يهودي في كرامسال، مضيفًا أن "تنفيذه في يوم كيبور، أقدس الأيام اليهودية، يجعله أكثر فظاعة". وأوضح مسؤول بريطاني أن ستارمر سيختصر مشاركته في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن ليعود إلى لندن ويترأس اجتماع أزمة طارئ لحكومته.

ويُعد يوم الغفران أو "كيبور" اليوم الأقدس في التقويم اليهودي، حيث تتوقف فيه الأعمال ووسائل النقل وحتى المطارات في إسرائيل، فيما يلتزم اليهود بالصوم وأداء الصلوات.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

آلاف المتظاهرين في مدن إيطالية رفضًا لاعتراض إسرائيل "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

المغرب يشهد أكبر احتجاجات شبابية منذ سنوات وسط اضطرابات متصاعدة

عملية طعن شمال لندن تسفر عن جريحين من الجالية اليهودية والشرطة تعتقل المنفذ