آلاف النازحين يعودون إلى مدينة غزة وبدء وصول القوات الأمريكية إلى إسرائيل لمراقبة تنفيذ الاتفاق

بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين يوم الجمعة العودة إلى منازلهم المهجورة والمدمّرة في قطاع غزة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ رسميًا ظهر أمس.

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وشهدت الطرقات المؤدية إلى شمال القطاع، ولا سيما مدينة غزة — أكبر تجمع حضري فيه — حركة كثيفة لعوائل نازحة كانت قد فرّت قبل أيام من هجوم عسكري إسرائيلي واسع النطاق، وُصف بأنه من أعنف العمليات التي شهدها القطاع خلال الحرب المستمرة منذ عامين.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن قواتها بدأت الانسحاب من بعض المناطق الحضرية الرئيسية في غزة، تنفيذًا للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع.

وبحسب بنود الخطة لهذه المرحلة، تحتفظ إسرائيل بسيطرتها على نحو نصف مساحة القطاع، بينما تَسحب قواتها من مناطق مأهولة سكانيًا.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الجمعة من البيت الأبيض، أكد ترامب أن الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة "سيعودون" يوم الاثنين، موضحًا أن نحو 28 جثة سيتم استعادتها في إطار الاتفاق. كما أشار إلى نيّته زيارة مصر وإسرائيل، والتحدث لاحقًا أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل العودة إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن وقف إطلاق النار "سيصمد"، معلّلًا ذلك بأن "إسرائيل وحماس تعبتا من القتال".