خامنئي: اعتقاد ترامب أنه دمّر المنشآت النووية الإيرانية "وهم"

قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "واهم" باعتقاده أنه دمّر المنشآت النووية الإيرانية بضربات أميركية في حزيران/يونيو.

وتابع خامنئي أثناء لقائه رياضيين إيرانيين: "يتفاخر الرئيس الأميركي: لقد قصفنا الصناعة النووية الإيرانية ودمّرناها. حسنا، عش هذا الوهم!".

ونشر حساب المرشد عبر منصة "إكس" عدة تصريحات من لقائه مع الرياضيين، منها أن إيران تعيش حربًا "ناعمة" حيث يسعى من وصفه بـ" العدو إلى أن يُصيب الشعب بالإحباط واليأس من قدراته." مضيفًا: وقد استطعتم، أيها الحائزون الميداليات في ميدان الرياضة وفي الساحات العلمية، أن تتحركوا بخلاف ما يصبو إليه العدو".

كما قال خامنئي إن "الصهاينة في حرب الـ12 يومًا تلقوا صفعةً لم يكونوا يصدّقونها أو يتوقّعونها، فأصابهم اليأس. وقد ذهب الرئيس الأمريكي إلى فلسطين المحتلّة ليُخرجهم من يأسهم"، وفق تعبيره.

وتغنى خامنئي بقدرة الصواريخ الإيرانية قائلًا: " لم يتوقَّع الصهاينة أن صاروخًا من صُنع يدَي شابٍ إيراني، سيتمكّن، بلهيبه ونيرانه، من تحويل أعماق بعض مراكزهم البحثية الحسّاسة إلى رماد، وهذا ما حدث." وأكد على أن "الصواريخ استطاعت أن تخترق أعماق بعض المراكز المهمة" داخل إسرائيل، مكررًا بأنها صناعة وطنية.

وكان ترامب في خطاب ألقاه أمام الكنيست، قد ذكر أنه" سيكون من الرائع إذا تمكنت واشنطن من التفاوض على "صفقة سلام" مع طهران، وذلك بعد موافقة حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار بغزة.

ومنذ يونيو الماضي، لا يزال مدى نجاح الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في إطار المواجهة بين طهران وتل أبيب محل جدل، فبينما يؤكد ترامب أن واشنطن حققت أهدافها بالكامل، شككت عدة تقارير، بما فيها تقارير شبكة "سي إن إن"، في نجاحها، كما اتسمت تصريحات المسؤولين الإيرانيين بالتحفظ.

وتتهم القوى الغربية الجمهورية الإسلامية بمحاولة تطوير سلاح نووي بشكل سري من خلال تخصيب اليورانيوم، وتطالبها بوقف هذا النشاط، في حين تنفي طهران السعي لتسليح برنامج التخصيب، مؤكدة أن البرنامج مخصص لأغراض الطاقة المدنية فقط.