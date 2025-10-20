فيديو. آلاف يشاركون في مسيرة الزومبي السنوية في سانتياغو احتفالاً بالرعب

من ساحة إيطاليا إلى حديقة ألماغرو، سار حشود من المشاركين مرتدين أزياء الزومبي ومصاصي الدماء والشخصيات الخيالية على طول شارع ألأميدا في احتفال حيوي يمزج بين الفن والموسيقى والأداء. مرة أخرى، تحول وسط سانتياغو إلى كرنفال مليء بالإبداع والمرح المستوحى من الرعب.

اعلان اعلان

خصصت نسخة هذا العام تكريماً للدكتور موريس الأيقوني، الذي أعيد إحياؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل شركة ديماتيكا للأفلام، حيث أعادت إنشاء الصوت الأصلي لشخصية خوان مارينو عام 1945.

أحيت الموسيقى الحية التي قدمتها فرق "لوس بيوريس دي تشيلي" و"دورانغو" و"ألي" الحشد، بينما كافأت مسابقة الأزياء أصحاب الأزياء الأكثر إبداعًا. انضمت العائلات والمعجبون وحتى الحيوانات الأليفة إلى الاحتفالات، مما جعلها سنة ناجحة أخرى للتقليد غير التقليدي لعيد الهالووين في المدينة.