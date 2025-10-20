يغادر المحتفلون مترو الأنفاق لحضور موكب الزومبي السنوي في سانتياغو. 10/2022
No Comment

فيديو. آلاف يشاركون في مسيرة الزومبي السنوية في سانتياغو احتفالاً بالرعب

آخر تحديث:

خرج الآلاف إلى شوارع سانتياغو يوم الأحد للمشاركة في مسيرة الزومبي لعام 2025، العرض السنوي للأموات الأحياء الذي أصبح من أبرز فعاليات المشهد الثقافي في العاصمة التشيلية.

من ساحة إيطاليا إلى حديقة ألماغرو، سار حشود من المشاركين مرتدين أزياء الزومبي ومصاصي الدماء والشخصيات الخيالية على طول شارع ألأميدا في احتفال حيوي يمزج بين الفن والموسيقى والأداء. مرة أخرى، تحول وسط سانتياغو إلى كرنفال مليء بالإبداع والمرح المستوحى من الرعب.

خصصت نسخة هذا العام تكريماً للدكتور موريس الأيقوني، الذي أعيد إحياؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل شركة ديماتيكا للأفلام، حيث أعادت إنشاء الصوت الأصلي لشخصية خوان مارينو عام 1945.

أحيت الموسيقى الحية التي قدمتها فرق "لوس بيوريس دي تشيلي" و"دورانغو" و"ألي" الحشد، بينما كافأت مسابقة الأزياء أصحاب الأزياء الأكثر إبداعًا. انضمت العائلات والمعجبون وحتى الحيوانات الأليفة إلى الاحتفالات، مما جعلها سنة ناجحة أخرى للتقليد غير التقليدي لعيد الهالووين في المدينة.

