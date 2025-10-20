ترامب يتوعد الصين بمهلة نهائية ورسوم جمركية قاسية... وشراكة جديدة مع أستراليا في المعادن والغواصات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه اليوم الاثنين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن بحث ملفات حيوية بينها العلاقات التجارية وصفقة الغواصات، مؤكدًا أن البلدين سيوقّعان اتفاقًا بشأن المعادن النادرة.

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وأَضاف إن صفقة الغواصات "قد تردع الصين"، مشيرًا إلى أن "الجيشين الأمريكي والأسترالي يتعاونان بشكل وثيق"، ومؤكدًا أن "الولايات المتحدة متقدمة على الصين في كل شيء باستثناء عدد السفن الحربية".

الصين أمام مهلة نهائية ورسوم جمركية بنسبة 155%

وأعلن ترامب خلال اللقاء، أن "الصين ستدفع رسومًا جمركية قدرها 155% إذا لم توقّع معنا اتفاقًا بحلول الأول من الشهر المقبل"، معتبرًا أن "الرسوم الجمركية كانت عاملاً رئيسياً في إنهاء الحروب التي تمكّنت من وقفها".

وأضاف: "أستخدم الرسوم الجمركية لتحقيق مصالح الولايات المتحدة"، وتوقّع أن "تأتي الصين إلى طاولة المفاوضات لإبرام صفقة".

وأشار ترامب إلى أن "الصين تعاملت معنا باحترام كبير"، موضحًا أن "الجانب الصيني هدّدنا بالمعادن النادرة، وأنا هدّدتهم بالرسوم الجمركية". وشدّد على أن "نريد من الصين أن تشتري فول الصويا"،مؤكدًا في الوقت نفسه: **"**سأزور الصين مطلع العام المقبل".

أوكرانيا: حمام دم ولا نصر متوقع

ووصف ترامب النزاع بين روسيا وأوكرانيا بأنه "حمام دم"، وقال: "أوكرانيا يمكن أن تفوز بالحرب لكن لا أعتقد ذلك". وأشار إلى أن "الوضع معقّد ونعمل على إبرام صفقة"، موضحًا أن "أغلب من يُقتلون في أوكرانيا وروسيا هم جنود"، وأن "الناتو يدفع ثمن الأسلحة التي تُرسل لأوكرانيا".

حماس..تمرّد داخلي وتهديد أمريكي مباشر

واعتبر ترامب أن "ما جرى في غزة لا يرتبط بقيادة حماس بل ببعض المتمردين"، واصفًا إياهم بـ"المجموعة العنيفة التي قتلت الكثيرين". وأكد أن "حماس منظمة عنيفة وقتلت أشخاصًا، وسنفعل شيئًا بشأنها قريبًا".

وشدّد على أن "الولايات المتحدة لم تعطِ إسرائيل الإذن للدخول مجددًا إلى غزة"، مضيفًا: "لم أطلب من إسرائيل العودة للقتال". وكرّر: "سنقضي على حماس إذا لم تتصرف بشكل جيد"، و"سنقضي عليها إذا خرقت الاتفاق".

كما نفى إرسال قوات أمريكية إلى غزة قائلًا: "لن أرسل جنودًا لغزة"، وأشار إلى أن "دولًا كثيرة وقّعت على اتفاق إنهاء الحرب"، وأن "إسرائيل مستعدة لمعالجة وضع حماس لو أردت ذلك".

إيران: القصف شرط للتفاهم

وربط ترامب أي تقدّم في ملف الشرق الأوسط باستخدام القوة، قائلاً: "ما كنا لنبرم اتفاقًا في الشرق الأوسط لو لم نقصف منشآت إيران النووية".

وكشف أن طيارين أمريكيين أخبروه: "تمرّنّا 22 عامًا على قصف منشآت إيران النووية".

وأشار خلال حديثه إلى الإقبال العالمي على الترسانة الأمريكية، مؤكدًا: "الكل يريد الأسلحة الأمريكية".

استراتيجية أستراليا

وتملك أستراليا أحد أكبر احتياطيات العالم من الليثيوم والكوبالت والمنغنيز، إضافة إلى معادن نادرة تُعدّ مكوّنات أساسية في صناعات حيوية مثل أشباه الموصلات، والمعدات العسكرية، والمركبات الكهربائية، وأنظمة طاقة الرياح.

ومع أن هذه الموارد تمنح كانبيرا موقعًا استراتيجيًّا في سلاسل التوريد العالمية، فإن الصين تهيمن حاليًّا على معالجة وتوزيع هذه المواد، ما يثير اتهامات باستغلال بكين نفوذها الاقتصادي للضغط على شركائها التجاريين — وهو ما يُقلق واشنطن بشكل متزايد.

وفي ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية في المحيط الهادئ، تعمل أستراليا على تعزيز موقعها كحليف رئيسي للولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد أعلن في أبريل الماضي عن مبادرة لتأسيس احتياطي استراتيجي من المعادن الحيوية، موجّه خصوصًا لشركاء أستراليا "الرئيسيين"، وعلى رأسهم واشنطن، بهدف تقليل الاعتماد العالمي على الهيمنة الصينية.

وشدّد وزير الاقتصاد الأسترالي جيم تشالمرز خلال زيارة إلى واشنطن يوم الجمعة الماضي على أن بلاده "لديها الكثير لتقدمه" في هذا المجال الحيوي.

إلى ذلك، تسعى كانبيرا إلى تأمين دعم ترامب لاتفاق "أوكوس" الذي أبرمته عام 2021 مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والذي يشمل تزويد أستراليا بثلاث غواصات أمريكية من طراز "فرجينيا" على الأقل خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة، فضلاً عن نقل التكنولوجيا اللازمة لتمكينها من بناء غواصات نووية محلية.

وكان ترامب قد طلب في يونيو الماضي مراجعة الاتفاق للتأكد من انسجامه مع مبدأ "أمريكا أولًا"، في وقت تشكّل فيه القدرات البحرية النووية ركيزة أساسية في استراتيجية أستراليا لتعزيز حضورها العسكري وقدرتها على تنفيذ عمليات بعيدة المدى في منطقة المحيط الهادئ.